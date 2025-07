Ammonite: o sednoide que pode mudar nossa visão do Sistema Solar exterior

Curiosidades – Astrônomos identificaram o Ammonite (2023 KQ14), um objeto transnetuniano extremamente distante que expande nosso entendimento do Sistema Solar além de Netuno — e coloca em xeque a existência do hipotético Planeta Nove.

O que é o Ammonite e por que é único

De acordo com o Portal Space Today, o Ammonite entra no seleto grupo dos sednoides, objetos com órbitas muito alongadas e distantes, juntando-se a outros três exemplares até então identificados. Sua órbita varia entre 71 e 252 unidades astronômicas (UA) do Sol, com periélio (ponto mais próximo) próximo ao limite entre 50 e 75 UA, uma região antes quase vazia.

Com cerca de 220–380 km de diâmetro, o Ammonite é um “fóssil cósmico” formado há mais de 4,5 bilhões de anos, com uma trajetória orbital estável nesse período.

Uma órbita fora do padrão

O que mais intriga os cientistas é que a longitude de periélio do Ammonite não segue o alinhamento observado entre os demais sednoides. Esse desalinhamento o torna o primeiro “anti-cluster”, sugerindo que nem todos os corpos distantes obedecem às mesmas regras gravitacionais.

Essa singularidade desafia a teoria do Planeta Nove, que explicaria o alinhamento orbital desses objetos. Com o Ammonite fora do padrão, alternativas ganham força: ou o Planeta Nove nunca existiu, ou houve um corpo massivo transitório que influenciou essas órbitas antes de ser expulso do Sistema Solar.

Como foi feita a descoberta

Através do projeto FOSSIL II, o Telescópio Subaru (Havaí), equipado com a Hyper Suprime-Cam, detectou o objeto em maio de 2023. Observações complementares no Canadá e análises de registros desde 2014 permitiram expandir seu arco orbital para mais de 10 anos, com altos níveis de precisão.

Além disso, o Subaru detectou objetos com magnitude limite de ~ 25,2, demonstrando sua capacidade de captar corpos astronômicos antes invisíveis.

Implicações para a ciência planetária

Preenche a “lacuna do periélio”: confirma que existem objetos naquela faixa de distâncias anteriormente considerada pobre. Reforma nos modelos de formação solar: exige ajustes nos cenários de evolução e migração planetária no Sistema Solar exterior. PUBLICIDADE Reflexão sobre o Planeta Nove: se outros sednoides também exibirem órbitas irregulares, a hipótese de um gigante mascarado perde força.

Um olhar renovado para o cosmos

O Ammonite reafirma que nosso Sistema Solar ainda guarda mistérios. Como um fóssil espacial, ele oferece pistas sobre eventos antigos, formação de planetas e a possibilidade de corpos gigantes desaparecidos. Além disso, pede uma revisão nas teorias sobre a estrutura externa do nosso sistema planetário.

A astronomia moderna mostra seu poder: é capaz não apenas de descobrir objetos distantes, mas também de questionar paradigmas consolidados, lembrando-nos de nossa própria pequenez — e do vasto universo inexplorado.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.