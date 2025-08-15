A notícia que atravessa o Brasil!

As sete frases que familiares tóxicos mais usam e como identificá-las

Nem sempre óbvias, essas expressões podem manipular, invalidar ou impor limites prejudiciais nas relações familiares.

Por michael

15/08/2025 às 14:49

familiares tóxicos

As sete frases que familiares tóxicos mais usam e como identificá-las – Foto: freepik

Curiosidades – Em muitas famílias, certas frases se repetem tanto que acabam sendo normalizadas, mesmo quando ferem ou manipulam emocionalmente. Nem sempre é fácil identificar comentários prejudiciais, especialmente quando vêm de pessoas próximas, mas nomeá-los é o primeiro passo para criar limites mais saudáveis.

A seguir, de acordo com o Portal Minha Vida,  sete frases comuns de familiares tóxicos e o que elas realmente querem dizer, segundo psicólogos e especialistas:

1. “É para o seu próprio bem”

Embora possa parecer cuidado genuíno, muitas vezes essa expressão infantiliza emocionalmente e transmite desconfiança. Por trás da suposta preocupação, há críticas e desrespeito, minando a autonomia de quem ouve.

2. “Você é muito sensível/dramático/intenso”

Essa frase invalida emoções legítimas, sugerindo que apenas sentimentos dentro de certos padrões são aceitáveis. Segundo a psicóloga Iria Reguera, todas as emoções são válidas e merecem ser respeitadas.

3. “Depois de tudo que fiz por você, é assim que você me agradece?”

Clássica estratégia de manipulação emocional, essa frase usa culpa e obrigação para controlar ações ou decisões alheias. Segundo a psicóloga Iratxe López, gera um sentimento de dívida que interfere nas escolhas pessoais.

4. “Você está exagerando”

Mistura manipulação emocional e gaslighting, invalidando preocupações e fazendo-as parecer irracionais, de acordo com a psicóloga de Harvard, Courtney S. Warren.

5. “É assim que somos nesta família”

Essa frase normaliza abusos e dinâmicas disfuncionais, transformando padrões prejudiciais em tradições que não podem ser questionadas.

6. “Você sempre…” / “Você nunca…”

Generalizações que rotulam injustamente, bloqueiam a escuta e tornam a comunicação construtiva impossível. Essas frases refletem falta de empatia e criam acusações irreais.

7. “Não diga isso, você nos faz parecer maus”

Censura emocional que silencia sentimentos e prioriza a aparência da família em vez do bem-estar do indivíduo, invalidando a dor e limitando a expressão emocional.

Reconhecer essas frases é essencial para identificar padrões tóxicos e estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos familiares, promovendo respeito, autonomia e bem-estar emocional.

Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.

