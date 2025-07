As sociedades secretas que marcaram a história do Brasil

Curiosidades – A trajetória das sociedades secretas no Brasil revela influência direta na construção da República e da Independência. Entre essas ordens, a maçonaria foi destaque desde o período colonial até momentos-chave da política e cultura nacional.

Surgimento e atuação discretamente poderosa

Segundo o Portal Aventuras na História, atividades maçônicas começaram no final do século XVIII em solo brasileiro, com a fundação de algumas lojas em cidades como Salvador e no interior econômico-cultural de Minas Gerais e Pernambuco. A primeira loja fundada no Brasil, o Areópago de Itambé, surgiu em 1796 em Pernambuco e já contava com figuras de destaque na sociedade da época. Contudo, foi em 1822 que a Maçonaria se tornou oficial, com a criação do Grande Oriente do Brasil, que rompeu com a Massachusetts maçônica portuguesa.

Maçons na Independência e na formação da República

Várias personalidades históricas brasileiras integraram a ordem maçônica. Dom Pedro I foi iniciado durante o processo de emancipação política do Brasil, utilizando o nome simbólico “Guatimozín”. José Bonifácio de Andrada e Silva, Joaquim Gonçalves Lêdo e outros líderes atuaram sob a influência de lojas maçônicas, fortalecendo os ideais de liberdade e emancipação doméstica. A atuação dessas sociedades culminou na Independência do Brasil, considerada uma causa em que muitos maçons tiveram papel decisivo. Posteriormente, a Proclamação da República também contou com lideranças maçônicas, incluindo o Marechal Deodoro da Fonseca.

Repressão, renascimento e consolidação

Em 1818, o rei Dom João VI proibiu sociedades secretas no Brasil, inclusive a maçonaria, classificando-as como potenciais centros conspiratórios. A proibição durou até a abdicação do imperador em 1831. Desde então, o Grande Oriente do Brasil passou a operar legalmente e orgulhar-se da posse ininterrupta desde sua formação.

Conflito com a Igreja e modernização social

Na década de 1870, a chamada Questão Religiosa expôs o conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria. A instituição religiosa excomungou maçons e seus membros enfrentaram obstáculos para atuar publicamente. Esse confronto evidenciou a disputa entre poder secular e religioso na formação do Estado brasileiro.

Ao longo dos séculos XIX e XX, a maçonaria continuou a atuar como força influente em movimentos sociais e políticos importantes — como a abolição da escravidão, a República Velha e a redemocratização — mantendo uma presença em figuras como Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Getúlio Vargas.

