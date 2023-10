Astrofísico de Harvard afirma ter encontrado esferas extraterrestres

Curiosidades- A busca por vida extraterrestre tem sido um dos maiores mistérios da humanidade. Agora, um astrofísico da Universidade de Harvard, Avi Loeb, afirma ter encontrado evidências que podem mudar nossa compreensão do universo.

A Descoberta

Loeb e sua equipe descobriram amostras de tecnologia extraterrestre em um meteoro que caiu na costa da Papua Nova Guiné em 2014. Desde 2021, Loeb lidera o Projeto Galileo, buscando provas físicas da existência de extraterrestres ou de sua tecnologia.

As Esferas Extraterrestres

Durante as buscas, a equipe encontrou mais de 50 microesferas magnéticas feitas principalmente de aço, magnésio e titânio. Ao examinar o material no microscópio, Loeb notou que continha as cores dourada, azul e marrom, e algumas lembravam uma miniatura da Terra.

Uma análise da composição mostrou que os objetos encontrados são feitos de 84% de ferro, 8% de silício, 4% de magnésio e 2% de titânio, além de oligoelementos.

A Hipótese

Loeb sugeriu que o meteorito poderia ser uma nave de outra civilização ou um aparelho tecnológico, pois era feito de materiais mais duros que os meteoritos de ferro e se movia mais rápido do que 95% de todas as estrelas próximas ao Sol.

Loeb comparou a situação ao que poderia acontecer caso fragmentos da nave Voyager, da Nasa, caíssem em outro planeta daqui a 1 bilhão de anos. Ele disse: “Os fragmentos poderiam parecer meteoros. Pode ser que esses fragmentos extraterrestres tenham demorado milhares de anos para chegar aqui, mas o fato é que chegaram”.

Opinião pública

A teoria gerou uma variedade de opiniões. Alguns veem a descoberta como um avanço significativo na busca por vida extraterrestre. Loeb e sua equipe foram elogiados por sua disposição em considerar a existência de tecnologia não humana.

No entanto, a descoberta também enfrentou críticas. Vários cientistas desafiaram as afirmações de Loeb, com alguns acusando-o de ser não científico. As reivindicações de Loeb sobre a origem interstelar das esferas metálicas foram contestadas por alguns especialistas.

Apesar das críticas, Loeb manteve sua posição. Ele argumentou que muitos de seus críticos são blogueiros ou divulgadores de ciência, e defendeu seu direito de explorar ideias não convencionais na busca por conhecimento.

A descoberta de Loeb é fascinante e pode abrir novas portas para nossa compreensão do universo. No entanto, é importante lembrar que a ciência exige rigor e ceticismo. Embora a hipótese seja intrigante, mais pesquisas são necessárias para confirmar se essas esferas realmente são evidências de vida extraterrestre. Se confirmado, isso poderia ter implicações profundas para nossa compreensão do universo e nosso lugar nele.

Rdação Site On