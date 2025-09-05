Azkaban: prisão de Harry Potter foi inspirada em local da vida real

Curiosidades – No universo criado por J.K. Rowling, a prisão de Azkaban é um dos locais mais temidos da saga Harry Potter. Situada em meio ao Mar do Norte, a ilha-fortaleza aprisiona os bruxos mais perigosos e é guardada por Dementadores, criaturas que sugam a felicidade de suas vítimas. No entanto, a inspiração para este local icônico veio de um lugar que realmente existe: a prisão de Alcatraz, na Califórnia.

A história de Azkaban

A primeira menção a Azkaban ocorre em A Câmara Secreta, e a prisão aparece de fato em A Ordem da Fênix. Originalmente, a ilha era residência do mago das trevas Ekrizdis, conhecido por torturar e assassinar trouxas. Após sua morte, Azkaban foi identificada pelo Ministério da Magia e transformada em prisão pelo Ministro Democles Rowle em 1692.

Ao longo dos anos, Dementadores passaram a vigiar a ilha, tornando a prisão ainda mais temida. Somente em 1998, sob o governo de Kingsley Shacklebolt, os Dementadores foram substituídos por Aurores, agentes especializados em Artes das Trevas, garantindo maior segurança e controle.

A verdadeira Azkaban: Alcatraz

Segundo o Portal Aventuras na história, em entrevistas e no portal Wizarding World, J.K. Rowling revelou que o nome “Azkaban” surgiu da combinação de Alcatraz, prisão localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, com Abaddon, palavra hebraica que significa “lugar de destruição” ou “profundezas do inferno”.

Assim como a versão mágica, Alcatraz era praticamente impossível de escapar e é conhecida como uma das prisões mais seguras do mundo. A ilha, inicialmente um farol e depois forte militar, tornou-se prisão em 1868, transformando-se em cadeia federal após a crise de 1929. Entre os presos famosos estiveram Al Capone, George “Machine Gun” Kelly e Robert Stroud, o Homem Pássaro. A prisão foi desativada em 1963, mas permanece como referência histórica e turística até hoje.

A inspiração de Rowling para Azkaban mostra como elementos do mundo real podem ser transformados em locais icônicos da literatura, tornando o universo de Harry Potter ainda mais envolvente e aterrorizante.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On