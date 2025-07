Baleia mais solitária do mundo: a curiosa história de Blue, a baleia dos 52 Hertz

Curiosidades – Durante a Guerra Fria, em 1989, os militares norte-americanos estavam em missão no oceano Pacífico Norte para monitorar atividades submarinas soviéticas. Em vez de localizarem submarinos, encontraram algo totalmente inesperado: um som incomum, isolado e com frequência jamais registrada entre os animais marinhos.

O ruído vinha de uma baleia, mas não era como os cantos tradicionais desses animais. Sua frequência era de 52 hertz — muito mais alta do que a média entre 15 e 20 hertz emitida por outras baleias. Para os humanos, o som seria comparável ao grave de uma tuba; para outras baleias, tão agudo que beira o inaudível.

PUBLICIDADE

A baleia que ninguém ouve

De acordo com o Portal Aventuras na História, essa frequência incomum fez com que a misteriosa criatura fosse apelidada de “a baleia mais solitária do mundo”. A explicação seria triste: por mais que cante, nenhum outro membro da sua espécie consegue ouvi-la. As baleias são conhecidas por viver em grupos e cantar para atrair parceiros ou se comunicar. No caso da Blue — como passou a ser chamada —, seus chamados parecem perdidos no vazio do oceano.

Desde que os sinais foram repassados aos pesquisadores civis, em 1991, essa frequência continua sendo registrada anualmente. No entanto, ninguém jamais viu a baleia, nem mesmo tem certeza absoluta de qual é sua espécie.

Mistérios sobre a identidade de Blue

O gênero da baleia permanece um mistério. Pesquisadores acreditam que seja um macho, com base na ideia de que são os machos que geralmente vocalizam para atrair fêmeas. Quanto à espécie, alguns apostam que seja uma baleia-azul, por seguir uma rota migratória típica da espécie. Outros acreditam que se trata de um híbrido, resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes — o que explicaria a frequência vocal anormal.

PUBLICIDADE

Encontrá-la, no entanto, é uma tarefa monumental. Mesmo que os padrões de rota da Blue sejam conhecidos, o oceano é vasto, e ela nunca foi vista. O que se conhece dela se limita aos registros sonoros captados por equipamentos submarinos.

O debate sobre solidão e humanização

Apesar de a história da baleia de 52 hertz como “a mais solitária do mundo” ter comovido o público global, parte da comunidade científica vê essa ideia com ceticismo. Segundo especialistas, não há evidência concreta de que Blue esteja, de fato, sofrendo com solidão. A associação emocional pode ser fruto da tendência humana de projetar sentimentos humanos nos animais — um processo conhecido como antropomorfismo.

PUBLICIDADE

Ainda assim, o fascínio pela história permanece. De tempos em tempos, novos sinais de Blue são detectados, renovando o mistério e a esperança de que um dia possamos entender mais sobre sua origem e natureza.

Um símbolo de mistério e resistência

Se realmente for uma baleia-azul, Blue pode ter ainda muitos anos de vida pela frente — a expectativa de vida da espécie chega a 90 anos. Isso significa que ainda há tempo para que cientistas desvendem esse enigma marinho e entendam o que faz da Blue um ser tão único. Seja solitária ou não, a baleia dos 52 hertz já deixou sua marca como um dos maiores mistérios da biologia marinha moderna.

PUBLICIDADE

Veja também: Vídeo assustador mostra o que aconteceria se você fosse engolido por uma baleia

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo