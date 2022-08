Banhistas entram em pânico ao verem corpo boiando em praia, acionam polícia e descobrem que era boneca sexual

Banhistas acionaram a polícia de Bang Saen, em Chonburi, leste da Tailândia, após encontrarem um “corpo de mulher assassinada” nas margens da praia na última quinta-feira (18). Os moradores da região ficaram em pânico, acreditando que a jovem havia sido morta e encontrada na beira-mar.

Mas, quando as forças policiais chegaram no local, perceberam que o “corpo” encontrado na verdade era uma boneca sexual hiper-realista do Japão, da marca “AV idol”.

Continua depois da Publicidade

Um porta-voz da polícia explicou o caso ao Daily Star. Ele explicou que a equipe de resgate foi acionara por pessoas chocadas com a “cena do crime”, mas assim que os policiais se aproximaram do “corpo” notaram que era uma boneca. “Acreditamos que a boneca foi jogada em um rio ou canal antes de entrar no mar e parar na areia. Ela foi removida para evitar que assustasse os turistas”.

O porta-voz também deixou o recado para o dono da boneca: “Se o dono quiser recuperar sua boneca, ele pode buscá-la na estação da equipe de resgate”.

*Com informações do UOL