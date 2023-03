Banho gelado ajuda a emagrecer, melhora saúde mental e previne doenças, diz estudo

Nós sabemos o quanto uma bom banho quente pode ser relaxante. Mas será que ele é o mais indicado para a sua saúde? Alguns médicos e cientistas acreditam que você deveria abrir mão do conforto e passar a se desafiar diretamente sob um ducha gelada… Por mais aterrorizante que isso possa parecer de início.

Uma série de estudos recentes, elencados pelo site Trusted Body, mostram sobre os benefícios da ducha gelada na saúde do ser humano. Para se adaptar às baixas temperaturas, o corpo acaba se fortalecendo contra muitos males. Eis abaixo quatro motivos principais para você topar esse desafio no banho de hoje à noite.

Fortalece o seu coração

Quando você deixa a água fria bater no seu corpo, a sensação para os desacostumados é que o coração vai parar de bater. Mas o efeito no seu corpo é justamente o contrário: a água fria melhora a circulação sanguínea, produzindo mais oxigênio, hormônios e nutrientes em todo o corpo.

Aumenta a produção do “hormônio da atenção”

Quem tomou um banho gelado sente-se acordado e alerta por muitas horas. Isso acontece pela produção do hormônio Noradrenalina, que aumenta na exposição ao frio. Ele é capaz de diminuir dores no corpo, além de melhorar o seu humor e concentração até o fim do dia.

Melhora a imunidade

A Noradrenalina também é capaz de aumentar o nível de glóbulos brancos, os grandes agentes defensores do nosso corpo. Com o banho frio, eles se tornam aptos a combater doenças e infecções, limpando células danificadas e fortalecendo as remanescentes.

Ajuda a emagrecer

A termogênese é um processo metabólico que faz com que o corpo queime calorias para produzir calor. Por causa dela, os banhos frios podem ser muito importantantes para quem está de dieta. A prática é, inclusive, recomendável para quem deseja diminuir os índices de acúcar no sangue e de “gordura ruim”, responsável pela obesidade, do corpo.

*Com informações da GQ