Bibury, a vila que lida com maldição de ser a mais bonita do mundo

Beleza consagrada pela Forbes atrai multidões, mas moradores enfrentam superlotação e falta de infraestrutura

Por michael

16/09/2025 às 12:51 - Atualizado em 16/09/2025 às 12:52

Bibury a vila mais bonita do mundo

Bibury, a vila que lida com maldição de ser a mais bonita do mundo – Foto: wikimedia

Curiosidades – Bibury, um vilarejo encantador localizado em Cotswolds, na Inglaterra, tornou-se sinônimo de paisagem perfeita. Recentemente, a revista Forbes a colocou no topo da lista das “50 aldeias mais bonitas do mundo”, celebrando suas casas de pedra dourada do século 17, conhecidas como Arlington Row, e o rio Coln, que atravessa a vila com serenidade. Mas, para seus cerca de 700 moradores, o título trouxe tanto orgulho quanto dor de cabeça.

A fama que atraiu multidões

Desde o século 19, Bibury já era exaltada por artistas como William Morris, que a descreveu como “a vila mais bonita da Inglaterra”. Hoje, esse prestígio se traduz em números impressionantes: até 20 mil turistas podem visitar a localidade em um único final de semana. O que deveria ser apenas uma oportunidade de contemplar sua atmosfera bucólica, muitas vezes, se transforma em congestionamentos, filas e desordem.

Impactos da superlotação

Os problemas vão além do incômodo. Segundo o presidente do Conselho Paroquial, Craig Chapman, o aumento do turismo descontrolado já provocou incidentes sérios, como o atropelamento de um morador durante uma disputa por vaga de estacionamento.

A falta de infraestrutura agrava a situação: a estrada principal é estreita e a ponte sobre o rio Coln permite a passagem de apenas um veículo por vez, dificultando até a circulação de ambulâncias e serviços de emergência. Além disso, turistas frequentemente estacionam de forma irregular e até escalam muros privados em busca da foto perfeita para as redes sociais.

Medidas para conter o excesso

Na tentativa de equilibrar turismo e qualidade de vida, autoridades locais restringiram, em maio, a entrada de ônibus de grande porte, incentivando o uso de veículos menores. Ainda assim, moradores e gestores afirmam que será preciso adotar mais medidas para garantir a preservação do vilarejo e a convivência harmoniosa entre visitantes e habitantes.

O dilema de destinos icônicos

De acordo com o Portal Aventuras na História, o caso de Bibury ecoa um dilema global enfrentado por outros destinos turísticos de renome, como Oia, em Santorini, e Hallstatt, na Áustria: como proteger o patrimônio cultural e natural sem sufocar as comunidades locais com o peso do excesso de visitantes.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

