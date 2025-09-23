Bracelete de faraó Amenemope é roubado e derretido no Egito, gerando comoção mundial

Curiosidades – O Egito foi surpreendido com a notícia do roubo e destruição de um bracelete pertencente ao faraó Amenemope, que reinou há cerca de 3.000 anos. A joia histórica foi levada do Museu Egípcio, no Cairo, em 9 de setembro de 2025, e posteriormente derretida, causando indignação dentro e fora do país.

Como ocorreu o roubo no Museu Egípcio

O Ministro do Turismo e Antiguidades, Sherif Fathy, revelou que o crime aconteceu durante a preparação de artefatos para uma exposição na Itália. O bracelete, adornado com uma pérola de lápis-lazúli, foi retirado de um laboratório de restauração sem câmeras de vigilância. Segundo o ministro, a falha na aplicação de protocolos de segurança contribuiu para o desaparecimento da peça.

Investigações e prisões

As autoridades prenderam quatro suspeitos, incluindo um especialista em restauração do próprio museu, que confessou ter repassado a joia a um comerciante. O bracelete foi vendido por cerca de US$ 3.800 e entregue a um ourives no distrito de Sayyeda Zainab, no Cairo, onde acabou sendo derretido para dar origem a novas peças de ouro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o objeto foi pesado e pago em dinheiro. O valor arrecadado foi posteriormente confiscado pela polícia.

Repercussão e críticas à segurança

A perda do artefato histórico desencadeou forte reação entre especialistas e autoridades culturais. A arqueóloga Monica Hanna, reitora da Academia Árabe de Ciência, Tecnologia e Transporte Marítimo, defendeu a suspensão de exposições internacionais até que novos sistemas de proteção sejam implementados.

Já o advogado de direitos humanos Malek Adly classificou o episódio como um “sinal de alerta” para o governo egípcio, destacando a necessidade urgente de reforçar a segurança de museus e depósitos de antiguidades.

Um patrimônio irrecuperável

Segundo o Portal Aventuras na História, Considerado um tesouro da dinastia XXI do Egito Antigo, o bracelete de Amenemope representava não apenas valor histórico e arqueológico, mas também um elo com a memória cultural do país. Sua destruição simboliza uma perda irreparável para a humanidade e reforça o debate sobre a preservação do patrimônio em regiões marcadas por falhas estruturais e descaso político.