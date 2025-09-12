“Cápsula do tempo” pré-histórica: pântano na Suécia preserva tesouros de 5.000 anos

Curiosidades – Em Gerstaberg, próximo a Järna, na Suécia, arqueólogos localizaram relíquias pré-históricas surpreendentemente bem preservadas em áreas de turfa, datadas de mais de 5.000 anos. Entre os achados estão estruturas de madeira feitas de troncos, estacas e vime entrelaçado, que indicam passagens construídas para atravessar o antigo lago da região.

Artefatos e preservação

Entre os itens encontrados, destacam-se bastões de madeira esculpidos, cestos de vime e restos de redes, possivelmente usados para transporte de alimentos ou pesca. A conservação excepcional deve-se às condições anaeróbicas do pântano, com pH ácido semelhante ao vinagre, que preserva materiais orgânicos da mesma forma que conservas mantêm frutas.

Especialistas planejam reconstruir virtualmente a ponte de madeira e permitir que turistas a atravessem digitalmente, oferecendo uma experiência imersiva da vida na Idade da Pedra.

Vida de caçadores-coletores

As estruturas eram usadas por comunidades neolíticas que se deslocavam em busca de alimentos forrageados, antes do avanço da agricultura. A região era então coberta por um lago e cercada por arbustos de espinheiro-marítimo, uma planta rica em nutrientes que fornecia bagas essenciais para a dieta local.

Os troncos e estacas formavam um sistema avançado de passagens, enquanto os cestos de vime facilitavam o transporte de alimentos e peixes. A preservação natural da turfa permite que esses artefatos permaneçam em sua posição original, possibilitando reconstruções detalhadas para estudos científicos.

Contexto cultural

Embora o grupo exato responsável pelo sítio arqueológico ainda não tenha sido identificado, atividades semelhantes foram associadas à Cultura da Cerâmica com Pintura (Pitted Ware Culture – PWC). Essa cultura habitou o sul da Escandinávia entre 3500 e 2300 a.C., combinando tradições de caça e pesca com interações comerciais com comunidades agrícolas.

A PWC destacou-se pela produção de cerâmica decorada com covas profundas, manutenção da caça a focas e pesca, e viagens de longa distância pelo Mar Báltico, evidenciadas por instrumentos líticos e fragmentos de argila encontrados na Suécia, Dinamarca e Finlândia.

Legado e futuro

De acordo com o Portal Aventuras na História, o sítio pré-histórico oferece um raro vislumbre da vida de caçadores-coletores na Escandinávia e permitirá que pesquisadores estudem a interação entre culturas pré-agrícolas e agrícolas. A reconstrução digital da ponte e do entorno deve se tornar uma atração turística e educativa, conectando o público moderno à vida neolítica.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On