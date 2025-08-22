A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

Características que herdamos da mãe e do pai

A herança genética é um processo fascinante que determina muitas das nossas características físicas e comportamentais.

Por michael

22/08/2025 às 15:59

Ver resumo
características herdadas da mãe e do pai

Características que herdamos da mãe e do pai – Foto: freepik

Curiosidades – A herança genética é um processo fascinante que determina muitas das nossas características físicas e comportamentais. Embora recebamos 50% do DNA de cada um dos pais, certos traços podem se manifestar de maneira mais evidente a partir de um dos progenitores.

PUBLICIDADE

Características herdadas da mãe

Algumas características são mais frequentemente associadas à herança materna:

  • Cor dos olhos: A combinação de genes herdada da mãe pode influenciar a tonalidade dos olhos.

  • Forma do rosto: Características faciais, como o formato do nariz e a estrutura óssea, podem ser mais pronunciadas dependendo dos genes maternos.

  • Inteligência: Há uma crença popular de que a inteligência tende a ser herdada da mãe, especialmente devido a genes presentes no cromossomo X, embora também seja influenciada por fatores ambientais.

Características herdadas do pai

Outros traços tendem a ser mais influenciados pela herança paterna:

PUBLICIDADE

  • Tipo sanguíneo: Determinado pelos alelos recebidos de ambos os pais, mas alguns padrões podem ter maior influência paterna.

  • Cor do cabelo: A cor e textura do cabelo são resultado da combinação de genes herdados, incluindo aqueles do pai.

  • Altura: A estatura é determinada por uma combinação de genes de ambos os pais, com influências adicionais de fatores ambientais.

Segundo o Portal Notícias ao Minuto, é importante lembrar que a expressão de características varia entre os indivíduos, resultando da interação complexa entre os genes de mãe e pai. Além disso, fatores ambientais e experiências pessoais desempenham papel significativo no desenvolvimento de cada pessoa.

Veja também: É isso que acontece com o cérebro da criança quando um adulto grita com ela

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Operação Escudo prende três estupradores de crianças e adolescentes em Manaus

Um dos homens foi preso suspeito de abusar e gravar vídeos intímos da própria filha.

há 8 minutos

Amazonas

Eneva promove campanha publicitária sobre a importância do gás natural para segurança energética e impacto social

Projeto evidencia histórias de moradores do Amazonas beneficiados pelo uso do gás natural.

há 20 minutos

Brasil

STF consulta tribunais sobre proposta de reajuste salarial de 24% para servidores do Judiciário Federal

A proposta ainda está em fase de análise.

há 32 minutos

Curiosidades

Turista descobre maior pérola fóssil da Austrália, com 100 milhões de anos

Achado impressiona pelo tamanho e preservação

há 43 minutos

Amazonas

Mais de 1.500 dragas e balsas ilegais usadas no garimpo são desativadas em rios do Amazonas

Fiscalização já resultou na retirada de mais de 1.500 embarcações ilegais, com foco no Rio Madeira e em áreas de proteção ambiental.

há 49 minutos