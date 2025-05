Cardeal brasileiro foi escolhido como papa mas recusou o cargo; entenda o motivo

Em um momento decisivo para a história da Igreja Católica, o Brasil esteve a um passo de ver um de seus próprios cardeais assumir o comando do Vaticano. Pouco conhecida do grande público, a história de Dom Aloísio Lorscheider, então arcebispo de Fortaleza, revela como a saúde e a humildade de um homem podem mudar os rumos da fé de milhões.

Durante o conclave de 1978, convocado após a morte repentina de João Paulo I — que faleceu apenas 33 dias após assumir o papado —, Dom Aloísio despontou como um dos principais nomes para liderar a Igreja. Segundo relatos do teólogo Frei Betto, o brasileiro chegou a receber os dois terços dos votos necessários para ser eleito Papa, o que o colocava à frente dos demais candidatos no momento mais crítico da votação.

Entretanto, apesar do apoio da maioria, Lorscheider surpreendeu o colégio de cardeais ao declinar da função. O motivo? Problemas cardíacos severos. O cardeal havia passado por uma cirurgia complexa, com a implantação de oito pontes de safena, e temia que seu corpo não resistisse às exigências físicas e emocionais do papado.

Sua decisão foi vista por muitos como um gesto de extrema lucidez e desprendimento. Em meio à tensão causada por uma sucessão tão precoce — já que o mundo ainda se recuperava da curta liderança de João Paulo I —, a recusa de Dom Aloísio também foi um chamado à responsabilidade dos demais cardeais diante da fragilidade institucional do momento.

Após se retirar da disputa, Dom Aloísio Lorscheider não se afastou da história. Pelo contrário: atuou de forma decisiva nos bastidores para evitar um impasse que poderia prolongar ainda mais o conclave. Ele foi fundamental para redirecionar votos de cardeais latino-americanos e africanos ao então pouco conhecido Karol Wojtyła, da Polônia.

Wojtyła foi eleito e assumiu o nome de João Paulo II, iniciando um dos pontificados mais longos e influentes da história da Igreja Católica, que duraria até sua morte em 2005.

Dom Aloísio continuaria sua trajetória pastoral no Brasil, sendo reconhecido como uma das vozes mais progressistas do episcopado brasileiro. Defensor dos direitos humanos e próximo da Teologia da Libertação, tornou-se uma figura respeitada tanto no meio religioso quanto político.

Mais de quatro décadas depois, a história do “Papa que não foi” segue como um exemplo de coragem, fé e discernimento. Um capítulo silencioso, mas essencial, da história da Igreja — e uma lembrança de que o Brasil, em 1978, quase ocupou o trono mais alto da cristandade.