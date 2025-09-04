Ceres já foi um mundo oceânico e pode ter sido habitado por micróbios

Curiosidades – Ceres, o maior objeto na região entre Marte e Júpiter, apresenta hoje uma crosta congelada, mas estudos indicam que muito do que vemos são vestígios do antigo oceano que um dia existiu em seu interior.

Evidências de um passado oceânico

Dados da missão Dawn mostram que Ceres possui uma crosta composta por gelo, sais e minerais hidratados — resquícios de um vasto reservatório salino subterrâneo. Há sinais de uma camada mais flexível abaixo da superfície rígida, sugerindo a presença de líquido retido desde aquele período.

Outras análises apoiam essa conclusão: dados gravitacionais e espectroscópicos indicam que grande parte da crosta de Ceres se formou a partir de um oceano impuro que foi congelando de cima para baixo, retendo água e sais.

Possível vida em um passado remoto

Modelos térmicos e químicos sugerem que o núcleo rochoso de Ceres aqueceu por meio da radioatividade entre 0,5 e 2 bilhões de anos após sua formação. Esse calor pode ter gerado interações químicas (redox) e liberado fluidos que abasteceram o antigo oceano com energia. Essas condições são pilares para a possibilidade de vida microbiana, semelhantes às fontes hidrotermais nos oceanos terrestres.

Um mundo hoje inóspito

De acordo com o Portal Super interessante, no presente, Ceres é frio e quase totalmente congelado — as fontes de calor interno desapareceram há bilhões de anos. O que resta é uma salmoura concentrada e gelada, sem condições para abrigar vida atualmente.

Por que isso importa?

A descoberta aponta que o passado de Ceres foi mais dinâmico do que se imaginava. O planeta anão pode ter sido um dos ambientes mais abundantes no Sistema Solar primitivo com potencial habitável, mostrando que mundos oceânicos podem ser comuns — mesmo se hoje são inóspitos.

