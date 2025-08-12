Chuva de meteoros Perseidas atinge o pico nesta semana

Curiosidades – A tradicional chuva de meteoros Perseidas, um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano, atinge seu pico na madrugada desta terça-feira (12). Já visível desde o fim de semana, o espetáculo poderá ser observado de quase todo o Brasil, com exceção do extremo sul do Rio Grande do Sul.

As Perseidas ocorrem quando a Terra cruza uma região repleta de detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle. Ao entrarem na atmosfera terrestre em alta velocidade, esses fragmentos se incendeiam, formando rastros luminosos conhecidos como “estrelas cadentes”. O nome “Perseidas” vem da constelação de Perseu, onde o fenômeno parece ter origem no céu.

Como e quando observar as Perseidas

A chuva será mais visível pouco antes do amanhecer, entre 4h e 5h, quando a constelação de Perseu surge próxima ao horizonte norte. Embora o ápice ocorra na terça-feira, será possível ver meteoros alguns dias antes e depois da data, dependendo das condições climáticas e de luminosidade.

De acordo com o Portal CNN, para aproveitar a observação, astrônomos recomendam buscar um local escuro e afastado das luzes da cidade. Os olhos levam cerca de 15 a 20 minutos para se adaptar à escuridão, portanto, é importante evitar olhar para telas de celular durante esse tempo. Levar um cobertor ou cadeira confortável ajuda, já que o fenômeno exige paciência e um período de espera.

Mesmo que os meteoros pareçam vir do ponto onde está a constelação de Perseu, chamado de radiante, eles podem ser avistados em qualquer parte do céu. Aplicativos de astronomia podem ajudar a localizar o radiante e otimizar a experiência de observação.

Um espetáculo que conecta ciência e curiosidade

A chuva de meteoros Perseidas acontece anualmente entre julho e agosto, sendo conhecida por sua intensidade e pela beleza de seus rastros luminosos. Além de encantar observadores, o fenômeno desperta interesse científico, pois oferece pistas sobre a composição e a trajetória de cometas.

Astrônomos reforçam que, mesmo em noites com poucas nuvens, a poluição luminosa pode comprometer a visibilidade. Por isso, encontrar um ponto de observação adequado é fundamental. Para quem tiver a sorte de presenciar o fenômeno em sua plenitude, a noite promete ser marcada por dezenas de meteoros cortando o céu, um verdadeiro espetáculo natural que une ciência, beleza e contemplação.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo