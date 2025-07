Cientistas britânicos explicam por que o bocejo é contagioso

Curiosidades – Quando você vê alguém bocejando, a tendência de bocejar também surge de forma quase automática. Esse fenômeno, chamado “bocejo contagioso”, ocorre não apenas em humanos, mas também em chimpanzés, cães e outros animais.

Papel do córtex motor primário

Estudos feitos por cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, identificaram o córtex motor primário como o principal responsável por essa resposta. Ele regula nossa “excitação” para mimetizar movimentos observados, incluindo o bocejo. Mesmo quando instruídas a não bocejar, as pessoas quase sempre não resistem – e em certos testes, o uso de estimulação magnética transcraniana aumentou ainda mais essa propensão.

Neurônios-espelho e empatia

De acordo com o Portal O Globo, a explicação evolutiva indica que os neurônios-espelho, que ativam quando observamos ações alheias, têm papel importante no bocejo contagioso. Além disso, embora a ideia de que bocejar reflete empatia ainda careça de provas robustas, estudos relacionam a sensibilidade ao bocejo com laços emocionais.

Implicações para doenças neurológicas

Entender o bocejo contagioso pode ajudar a aprofundar o conhecimento sobre transtornos como síndrome de Tourette e epilepsia. A estimulação do córtex motor pode reduzir tique, por exemplo. Esse fenômeno, portanto, não é apenas curioso — tem relevância para a ciência médica.

O bocejo como reflexo social e neurológico

Em suma, o bocejo contagioso é resultado da combinação entre reflexos cerebrais primitivos, ativação motora e possível conexão social entre indivíduos. O que parece apenas um gesto banal pode abrir portas para compreender a interação entre comportamento, cérebro e sociedade.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.