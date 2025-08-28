Cientistas não descartam: famoso sinal ‘Wow’ pode ter sido feito por alienígenas

Curiosidades – Em 1977, o astrônomo Jerry Ehman registrou um fenômeno inédito enquanto observava o céu pelo telescópio do Observatório Big Ear, em Ohio: um sinal de rádio tão intenso que ele escreveu “Wow!” nas anotações. Desde então, o famoso Sinal Wow! intrigou a comunidade científica, suscitando debates sobre a possibilidade de uma comunicação extraterrestre.

Novas análises trazem informações inéditas

Décadas depois, pesquisadores reavaliaram os dados com técnicas modernas, constatando que a intensidade do sinal era quatro vezes maior do que se estimava originalmente. Além disso, explicações naturais e humanas foram descartadas: não havia estações de TV ou satélites no momento da detecção que pudessem gerar o sinal.

Características do sinal

O Sinal Wow! durou 72 segundos e teve frequência de 1420.726 MHz, dentro da chamada linha do hidrogênio — faixa que civilizações avançadas poderiam usar para comunicação. A nova análise conseguiu delimitar a origem do sinal a duas pequenas regiões do céu, aumentando a precisão estatística da localização em 2,5 vezes em relação às estimativas anteriores.

Hipóteses descartadas

Pesquisadores eliminaram teorias como reflexão do sinal na Lua e emissão solar intensa, reforçando que a origem é externa ao Sistema Solar. Estudos indicam que o sinal pode ter sido um flare maser ou emissão super-radiativa de uma nuvem de hidrogênio neutro, fenômeno natural que gera impulsos de rádio intensos, semelhantes ao Sinal Wow!.

A possibilidade extraterrestre ainda existe

Segundo o Portal Aventuras Na História, apesar das evidências apontarem para uma origem natural, cientistas como o professor Abel Méndez alertam que não se pode descartar totalmente que o sinal seja fruto de comunicação alienígena. O mistério permanece, alimentando pesquisas e debates sobre sinais vindos de civilizações distantes.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On