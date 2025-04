Cientistas querem criar o 1º couro de T. Rex do mundo

Curiosidades – O couro de T. Rex pode parecer algo saído diretamente de um filme de ficção científica, mas já está sendo desenvolvido em laboratório e deve chegar ao mercado ainda este ano. A ideia audaciosa nasceu da colaboração entre a The Organoid Company, a Lab-Grown Leather Ltd e a agência criativa VML, com o objetivo de criar o primeiro couro do mundo produzido com base no DNA de um dinossauro real.

O ponto de partida para o projeto foi um fóssil encontrado em 1988 em Montana, nos Estados Unidos — um dos mais bem preservados da espécie Tyrannosaurus rex, com colágeno e até proteínas sanguíneas intactas. A partir desse material, cientistas conseguiram reconstruir a sequência da proteína necessária para a fabricação de um couro de T. Rex totalmente inovador.

PUBLICIDADE

Couro de T. Rex é feito em laboratório e não envolve crueldade animal

Segundo Thomas Mitchell, CEO da The Organoid Company, o desenvolvimento do couro de T. Rex envolve engenharia genética e cultivo celular, permitindo criar um biomaterial rastreável, durável e 100% livre de crueldade animal. Isso significa que, além de inédito, o couro produzido é ético e sustentável.

A expectativa é que os primeiros produtos — como bolsas e jaquetas — com couro de T. Rex sejam lançados até o final do ano. A moda será o primeiro setor a receber os acessórios, mas o uso do material pode se expandir para a indústria automobilística e outras áreas de alto padrão.

Dinossauros inspiram inovação com apelo ambiental e tecnológico

O couro de T. Rex não é apenas uma revolução estética. Ele também representa um avanço significativo na busca por materiais sustentáveis e biodegradáveis. O couro tradicional, oriundo da pecuária, contribui para o desmatamento e utiliza produtos químicos agressivos ao meio ambiente. Já o couro de laboratório elimina essas etapas poluentes, oferecendo uma alternativa ecologicamente correta.

PUBLICIDADE

Bas Korsten, diretor global de criação da VML, resume bem o espírito do projeto: “Estamos aproveitando a biologia do passado para criar os materiais de luxo do futuro. É a intersecção perfeita entre criatividade e biotecnologia.”

A criação do couro de T. Rex marca um momento em que ciência, moda e sustentabilidade se encontram. Com base em uma tecnologia de ponta, o material promete transformar a maneira como lidamos com recursos naturais e produção de bens de luxo. Além de inovador, o projeto abre espaço para novas possibilidades em materiais ecológicos inspirados na era dos dinossauros.