Cientistas revelam quando a Terra vai acabar; veja a previsão

Curiosidades– A ideia do fim do mundo tem fascinado a humanidade desde tempos antigos. Histórias que exploram o fim da Terra permeiam livros, filmes e séries, reforçando nossa consciência de que o mundo, como o conhecemos, terá um fim. Previsões sobre o apocalipse são muitas e, embora nenhuma tenha se concretizado, a ciência continua estudando como e quando nosso planeta encontrará seu destino. Uma dessas previsões recentes vem da Universidade de Bristol, apontando para o aquecimento global como o possível prenúncio do fim do mundo.

Ameaça do Supercontinente e o Destino dos Mamíferos

O estudo prevê que mamíferos, incluindo a espécie humana, teriam aproximadamente 250 milhões de anos restantes na Terra devido a mudanças climáticas extremas que, com o tempo, criarão um ambiente inóspito. Os cientistas acreditam que um novo supercontinente surgirá quando os continentes atuais se fundirem, resultando em um imenso território seco e quente. Esse evento tectônico também desencadearia mais erupções vulcânicas, liberando dióxido de carbono na atmosfera e intensificando o efeito estufa.

Mesmo que os mamíferos tenham habilidades para se adaptar a condições climáticas extremas, como pelagem para o frio e hibernação, esses mecanismos seriam insuficientes diante das mudanças catastróficas previstas. Alexander Farnsworth, um dos cientistas envolvidos no estudo, menciona que o supercontinente seria um “triplo golpe” para a vida na Terra devido à combinação do efeito continental, um sol mais quente e um aumento drástico de dióxido de carbono na atmosfera.

Impacto nas Condições de Vida na Terra

As simulações climáticas usadas no estudo mostram um cenário sombrio para a Terra: disponibilidade de água e recursos alimentares extremamente comprometidos, tornando o planeta inabitável para a vida como a conhecemos hoje. O supercontinente formaria vastas regiões desérticas, e as mudanças climáticas se tornariam cada vez mais pronunciadas.

Previsões para Mega Desastres e o Fim do Mundo

A curiosidade humana sobre o fim do mundo levou a inúmeros estudos. Jeffrey Schlegelmilch, da Columbia University, dirige o “Centro Nacional de Preparação para Desastres”, onde dedica seu tempo a pensar sobre mega desastres. Schlegelmilch destaca que a pandemia de coronavírus é apenas uma das cinco categorias de mega desastres para os quais ele tenta preparar o mundo.

As outras quatro categorias são guerra nuclear, falha de infraestrutura, mudança climática e guerra cibernética. Segundo Schlegelmilch, o problema ao planejar tais desastres é o ritmo acelerado de mudanças globais, que torna as lições do passado muitas vezes inadequadas para o futuro.

O estudo sobre o fim do mundo aponta para mudanças climáticas severas como uma ameaça séria ao nosso planeta. A formação de um supercontinente pode representar uma crise ambiental extrema para a vida na Terra. Compreender e se preparar para essas mudanças requer não apenas conhecimento científico, mas também uma abordagem colaborativa e holística para reduzir os impactos catastróficos.