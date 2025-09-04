A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

Clara Pandolfo: a primeira química da Amazônia e pioneira no uso da ciência para proteger a floresta

A trajetória de uma mulher à frente de seu tempo

Por michael

04/09/2025 às 15:00

Ver resumo
Clara Pandolfo cientista Amazônia

Clara Pandolfo: a primeira química da Amazônia e pioneira no uso da ciência para proteger a floresta – Foto: freepik

Curiosidades – Nascida em Belém, em 12 de junho de 1912, Clara Martins Pandolfo se destacou cedo como uma mulher determinada. Aos 17 anos, em 1929, formou-se em Química — a primeira mulher da região Norte e uma das cinco primeiras no país — com a tese “Contribuição ao estudo químico das plantas amazônicas”. Sua ambição e paixão pela Amazônia foram fomentadas por seu mentor, o naturalista francês Paul Le Coint.

PUBLICIDADE

Defesa da Amazônia com ciência e visão sustentável

Nos anos seguintes, Clara se comprometeu com a Amazônia de forma pioneira. Na SPVEA, e posteriormente na Sudam, foi a responsável por propostas inovadoras como “Florestas de Rendimento” — um modelo de manejo sustentável que integra conservação e produtividade. Em 1972, formalizou um convênio com o INPE para uso de sensoriamento por satélite, dando base à tecnologia que hoje monitora o desmatamento na região.

Educação, liderança e o legado científico

Além de cientista, Clara foi professora dedicada por mais de 25 anos na UFPA e em escolas de Belém. Foi nomeada Professora Emérita da universidade, reconhecendo sua contribuição à ciência e à educação amazônica.

PUBLICIDADE

Sua capacidade de liderança era marcante: exigia respeito por argumentos, não por influência política, e foi responsável por reivindicar igualdade salarial e condições justas de trabalho numa época dominada por homens.

Legado duradouro e inspiração para novas gerações

De acordo com o Portal Superinteressante, Clara faleceu em 2009, aos 97 anos, mas seu legado persiste. Foi autora de cerca de 50 publicações científicas e inspirou o livro e minidocumentário “Clara Pandolfo, uma cientista da Amazônia”, lançado em 2025, que celebra sua vida, inclusive com material educativo distribuído gratuitamente nas escolas do Pará.

Hoje, sua história é símbolo de que se pode unir ciência, sustentabilidade e educação para transformar realidades e preservar o futuro da Amazônia.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Corpo decapitado é encontrado boiando em igarapé de Manaus

Caso está sob investigação da DEHS.

há 19 minutos

Amazonas

Ex-prefeito de Uarini é investigado pelo MP-AM por não repassar contribuições previdenciárias ao INSS

A investigação começou após denúncias de servidores que solicitaram aposentadoria e não tiveram descontos transferidos ao INSS.

há 50 minutos

Amazonas

Lancha pega fogo próximo ao Porto da Usina Termelétrica de Barcelos; assista

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o barco completamente em chamas e uma densa fumaça preta.

há 57 minutos

Brasil

Pastor mirim Miguel Oliveira é chamado de falso profeta e confronta homem: “Não deixa eu falar da sua amante”

Adolescente de 15 anos, conhecido por polêmicas e supostas curas, reagiu com acusações pessoais contra um fiel que o chamou de “falso profeta”.

há 59 minutos

Amazonas

Corregedor-geral de Justiça do Amazonas reúne Comitê Gestor do Fundo de Indenização do Registro Civil

Primeira reunião debateu medidas para modernizar e fortalecer a atuação das serventias extrajudiciais no estado

há 1 hora