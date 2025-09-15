Como foram construídas as pirâmides de Gizé?

Curiosidades – As Pirâmides de Gizé foram erguidas há milênios, para perdurar pela eternidade — e, de fato, cumprem esse papel há cerca de 4.500 anos. Monumentos funerários do Antigo Império do Egito, elas foram concebidas como moradias eternas para os faraós, abastecidas com tudo de que precisariam em sua jornada para a vida após a morte.

O complexo monumental de Gizé e seus faraós construtores

O faraó Quéops iniciou a construção da Grande Pirâmide por volta de 2550 a.C. Originalmente, ela alcançava cerca de 147 metros de altura e era revestida por pedras lisas de calcário branco. Estima-se que a obra envolveu 2,3 milhões de blocos, alguns com até 15 toneladas.

Seu filho, Quéfren, ergueu a segunda pirâmide, ladeada pela enigmática Esfinge, esculpida em pedra calcária. Já Menkaué construiu a terceira e menor pirâmide, cercada por templos, calçadas processionais e pirâmides auxiliares destinadas a rainhas.

Materiais e técnicas: o enigma da construção das pirâmides

Apesar de séculos de estudos, o método exato de construção permanece incerto. Evidências arqueológicas indicam que os blocos de granito vinham de Aswan, transportados pelo Nilo em barcos e por canais artificiais. Ferramentas de cobre, trenós, cordas, rolos de madeira e rampas — externas, internas ou em zigue-zague — podem ter sido usados para erguer cada pedra até sua posição.

A hipótese mais aceita sugere que rampas lubrificadas com água ou argila úmida reduziram o atrito, facilitando o deslocamento dos blocos pesados.

A vida dos trabalhadores no canteiro das pirâmides

Pesquisas recentes na chamada “Cidade Perdida” de Gizé revelam que milhares de trabalhadores não eram escravos, como se acreditava, mas artesãos e agricultores recrutados em diversas regiões do Egito. Eles viviam em alojamentos organizados, com ruas pavimentadas, oficinas e acesso a cuidados médicos.

A dieta incluía pão, carne bovina e cerveja, mostrando que havia abundância de recursos para sustentar o gigantesco empreendimento.

Mistérios do interior das pirâmides

Além de passagens funerárias, o interior das pirâmides abriga câmaras ricamente decoradas com inscrições e pinturas. Esses registros mostram cenas do cotidiano, rituais religiosos e práticas funerárias, permitindo compreender a língua, a arte e a cosmovisão do Egito faraônico.

A precisão arquitetônica também impressiona: as pirâmides estão alinhadas com os pontos cardeais e com fenômenos astronômicos, como o solstício de verão, quando o sol se põe exatamente entre Quéops e Quéfren visto da Esfinge.

Novas tecnologias revelando segredos ocultos

Mesmo hoje, as pirâmides continuam surpreendendo. Pesquisadores utilizam raios cósmicos para mapear seu interior e já identificaram grandes vazios ocultos dentro da pirâmide de Quéops, possivelmente relacionados à distribuição estrutural do peso.

De acordo com o Portal Aventuras na História, essas descobertas mostram que, embora as pirâmides tenham resistido ao tempo, elas ainda guardam mistérios que desafiam arqueólogos e engenheiros modernos.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On