A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

Como foram construídas as pirâmides de Gizé?

Pirâmides erguidas há mais de 4.500 anos ainda guardam segredos sobre sua construção, revelando a engenhosidade da civilização egípcia

Por michael

15/09/2025 às 14:17 - Atualizado em 15/09/2025 às 14:18

Ver resumo
Pirâmides de Gizé

Como foram construídas as pirâmides de Gizé? – Foto: wikimedia

Curiosidades – As Pirâmides de Gizé foram erguidas há milênios, para perdurar pela eternidade — e, de fato, cumprem esse papel há cerca de 4.500 anos. Monumentos funerários do Antigo Império do Egito, elas foram concebidas como moradias eternas para os faraós, abastecidas com tudo de que precisariam em sua jornada para a vida após a morte.

O complexo monumental de Gizé e seus faraós construtores

O faraó Quéops iniciou a construção da Grande Pirâmide por volta de 2550 a.C. Originalmente, ela alcançava cerca de 147 metros de altura e era revestida por pedras lisas de calcário branco. Estima-se que a obra envolveu 2,3 milhões de blocos, alguns com até 15 toneladas.

PUBLICIDADE

Seu filho, Quéfren, ergueu a segunda pirâmide, ladeada pela enigmática Esfinge, esculpida em pedra calcária. Já Menkaué construiu a terceira e menor pirâmide, cercada por templos, calçadas processionais e pirâmides auxiliares destinadas a rainhas.

Materiais e técnicas: o enigma da construção das pirâmides

Apesar de séculos de estudos, o método exato de construção permanece incerto. Evidências arqueológicas indicam que os blocos de granito vinham de Aswan, transportados pelo Nilo em barcos e por canais artificiais. Ferramentas de cobre, trenós, cordas, rolos de madeira e rampas — externas, internas ou em zigue-zague — podem ter sido usados para erguer cada pedra até sua posição.

PUBLICIDADE

A hipótese mais aceita sugere que rampas lubrificadas com água ou argila úmida reduziram o atrito, facilitando o deslocamento dos blocos pesados.

A vida dos trabalhadores no canteiro das pirâmides

Pesquisas recentes na chamada “Cidade Perdida” de Gizé revelam que milhares de trabalhadores não eram escravos, como se acreditava, mas artesãos e agricultores recrutados em diversas regiões do Egito. Eles viviam em alojamentos organizados, com ruas pavimentadas, oficinas e acesso a cuidados médicos.

PUBLICIDADE

A dieta incluía pão, carne bovina e cerveja, mostrando que havia abundância de recursos para sustentar o gigantesco empreendimento.

Mistérios do interior das pirâmides

Além de passagens funerárias, o interior das pirâmides abriga câmaras ricamente decoradas com inscrições e pinturas. Esses registros mostram cenas do cotidiano, rituais religiosos e práticas funerárias, permitindo compreender a língua, a arte e a cosmovisão do Egito faraônico.

PUBLICIDADE

A precisão arquitetônica também impressiona: as pirâmides estão alinhadas com os pontos cardeais e com fenômenos astronômicos, como o solstício de verão, quando o sol se põe exatamente entre Quéops e Quéfren visto da Esfinge.

Novas tecnologias revelando segredos ocultos

Mesmo hoje, as pirâmides continuam surpreendendo. Pesquisadores utilizam raios cósmicos para mapear seu interior e já identificaram grandes vazios ocultos dentro da pirâmide de Quéops, possivelmente relacionados à distribuição estrutural do peso.

De acordo com o Portal Aventuras na História, essas descobertas mostram que, embora as pirâmides tenham resistido ao tempo, elas ainda guardam mistérios que desafiam arqueólogos e engenheiros modernos.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Lula viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da ONU em meio a tensões diplomáticas

Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir os discursos do encontro, e Lula deve falar na cerimônia de abertura da assembleia.

há 5 minutos

Cinema

Casamento às Cegas Brasil 5: Após um “fora” inesperado, conheça os casais que ficaram noivos na nova temporada do reality da Netflix

Quinta edição do reality traz elenco acima dos 50 anos, romances surpreendentes, tretas e até um pedido recusado no primeiro encontro

há 12 minutos

Amazonas

TJAM abre procedimento contra oficial de justiça acusado de estourar tímpano de criança de 8 anos em Manaus

A Corte destacou que “serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis” contra o oficial.

há 19 minutos

Curiosidades

O vidente sérvio que teria previsto guerras mundiais e a Covid

Vidente do século 19 teria antecipado conflitos mundiais, mudanças políticas e até uma misteriosa doença global

há 24 minutos

Pará

FAB localiza aeronave roubada no Pará em operação conjunta com a Força Aérea Boliviana

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (10).

há 33 minutos