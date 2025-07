Como os castelos alemães saídos de contos de fada foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da UNESCO

Curiosidades – Quatro castelos históricos da Baviera, construídos no final do século XIX por ordem do rei Luís II da Baviera, receberam oficialmente o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em meados de julho de 2025. As residências — Neuschwanstein, Herrenchiemsee, Linderhof e a casa no Schachen — foram reconhecidas por sua importância arquitetônica, valor simbólico e contribuição à cultura europeia.

Neuschwanstein: do sonho ao cartão‑postal mundial

O castelo de Neuschwanstein é, sem dúvida, o mais icônico do grupo: situado em um penhasco nos Alpes Bávaros e construído para encarnar temas românticos da ópera de Wagner, tornou-se referência global ao inspirar o castelo dos estúdios Disney e ser fotografado por milhões de visitantes anualmente. Hoje, recebe cerca de 1,4 milhão de turistas por ano, consolidando-se como símbolo da combinação entre fantasia e herança histórica.

PUBLICIDADE

Outras residências reais incluídas na lista

As outras três construções também refletem visões pessoais e grandiosas do rei Luís II. Herrenchiemsee, inspirado no Palácio de Versalhes, está localizado em uma ilha bávara e impressiona pela elegância e escala monumental. Linderhof, concluído em vida do monarca, apresenta riqueza decorativa em estilo rococó. Já o Schachen, erguido em ponto elevado nos Alpes, funciona como refúgio tranquilo, com visual rústico em estilo chalé suíço.

Persistência por reconhecimento e responsabilidade

A inclusão desses castelos na lista da UNESCO foi resultado de uma campanha que durou décadas, envolvendo autoridades regionais da Baviera. A chancela internacional representa não apenas prestígio, mas também uma responsabilidade maior em relação à sua preservação e gestão sustentável, para garantir a integridade dos monumentos diante do aumento da visitação.

Legado cultural e atrativos únicos

De acordo com o Portal Aventura na História, cada castelo reflete a obsessão romântica e teatral de Luís II, combinada com inovações modernas para a época — como sistemas de calefação, telefone interno e luxo surpreendente — expressando o contraste entre grandiosidade estética e fragilidade política. A morte precoce do rei, em 1886, interrompeu muitos de seus projetos, mas deixou um legado visual que hoje mescla história, mito e imaginação. São verdadeiros castelos de contos de fadas.

PUBLICIDADE

Veja também: Crítica detona live action do filme Branca de Neve (2025)

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo