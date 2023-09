Curiosidades- Você já se perguntou sobre a compatibilidade amorosa de cada signo? Neste artigo, exploraremos as características de cada signo e como elas se relacionam no amor, de acordo com a astrologia.

Áries

Começando com Áries, regido pelo fogo, é uma pessoa impulsiva e apaixonada. No amor, busca alguém que o acompanhe e seja aventureiro. São compatíveis com Leão, Sagitário, Gêmeos e Aquário.

Touro

Em seguida, temos Touro, regido pela terra, é estável e sensível. Busca segurança e prazer no amor e é compatível com Virgem, Capricórnio, Câncer e Peixes.

Gêmeos

Depois vem Gêmeos, regido pelo ar, é comunicativo e curioso. Busca alguém que estimule sua mente e não seja ciumento. São compatíveis com Libra, Aquário, Áries e Leão.

Câncer

Em seguida, temos Câncer, regido pela água, é emotivo e carinhoso. Busca compreensão e fidelidade no amor, sendo compatível com Escorpião, Peixes, Touro e Virgem.

Leão

Leão, também regido pelo fogo, é confiante e generoso. Busca alguém que admire suas qualidades e seja leal. São compatíveis com Áries, Sagitário, Gêmeos e Libra.

Virgem

Em seguida vem Virgem, regido pela terra, é organizado e perfeccionista. Busca alguém que compartilhe valores e tenha hábitos saudáveis, sendo compatível com Touro, Capricórnio, Câncer e Escorpião.

Libra

Libra segue depois disso. Regido pelo ar, é diplomático e equilibrado. Busca harmonia e gentileza no amor, sendo compatível com Gêmeos, Aquário, Leão e Sagitário.

Escorpião

Escorpião vem a seguir. Regido pela água, é intenso e misterioso. Busca alguém que desvende seus segredos e seja fiel, sendo compatível com Câncer, Peixes, Virgem e Capricórnio.

Sagitário

Sagitário segue depois disso. Regido pelo fogo, é otimista e aventureiro. Busca alguém alegre e que aprecie a liberdade, sendo compatível com Áries, Leão, Libra e Aquário.

Capricórnio

Capricórnio vem em seguida. Regido pela terra, é responsável e ambicioso. Busca alguém que o apoie e seja maduro, sendo compatível com Touro, Virgem, Escorpião e Peixes.

Aquário

Aquário segue depois disso. Regido pelo ar, é original e humanitário. Busca alguém que respeite sua individualidade, sendo compatível com Gêmeos, Libra, Áries e Sagitário.

Peixes

Finalmente temos Peixes. Regido pela água é sensível e espiritual. Busca alguém que se conecte com sua alma e seja romântico sendo compatível com Câncer, Escorpião, Touro e Capricórnio

