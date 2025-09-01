A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Curiosidades

Conheça 5 naufrágios surpreendentes ao redor do mundo e as histórias por trás deles

Sob as águas, embarcações de diferentes épocas guardam segredos da humanidade — de navios piratas a expedições misteriosas.

Por michael

01/09/2025 às 14:11 - Atualizado em 01/09/2025 às 14:12

Ver resumo
naufrágios históricos

Conheça 5 naufrágios surpreendentes ao redor do mundo e as histórias por trás deles – Foto: freepik

Curiosidades – A arqueologia não se limita à terra firme. No fundo dos oceanos, naufrágios preservam parte da história mundial, revelando artefatos, segredos e até mistérios não resolvidos.

O exemplo mais famoso é o Titanic, que afundou em 1912 no Atlântico, deixando mais de 1.500 mortos. Mas além dele, muitos outros naufrágios chamam a atenção de estudiosos e aventureiros.

PUBLICIDADE

1. HMHS Britannic: o “irmão esquecido” do Titanic

Construído pela mesma empresa do Titanic, o Britannic foi adaptado para garantir mais segurança, mas acabou afundando em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, após colidir com uma mina alemã.

Apesar da tragédia, 970 dos 1.000 tripulantes sobreviveram. O naufrágio foi encontrado por Jacques Cousteau em 1976, no Mar Egeu.

2. Whydah Gally: o navio pirata milionário

Inicialmente usado como navio negreiro, o Whydah Gally foi capturado pelo pirata Samuel “Black Sam” Bellamy, que se tornou o mais rico de sua época.

PUBLICIDADE

O navio afundou em 1717 durante uma tempestade, levando consigo um grande tesouro. Descoberto apenas em 1985, já rendeu a recuperação de mais de 200 mil artefatos, incluindo moedas de ouro e prata.

3. Queen Anne’s Revenge: o navio do Barba Negra

O lendário pirata Edward Teach, o Barba Negra, usava o Queen Anne’s Revenge como sua principal embarcação.

O navio naufragou em 1718, na Carolina do Norte, possivelmente de forma proposital. Em 1996, mergulhadores encontraram o local, que revelou canhões, armas e até uma âncora gigante, hoje expostos no Museu Marítimo da Carolina do Norte.

PUBLICIDADE

4. HMS Terror: mistério no Ártico

Parte da expedição do capitão John Franklin, o HMS Terror desapareceu em 1845 junto ao navio Erebus, em busca de uma rota para a Ásia.

Restos de tripulantes mostraram sinais de envenenamento por chumbo e até canibalismo. O naufrágio só foi localizado em 2016, surpreendentemente bem preservado no Ártico.

5. Dmitrii Donskoi: o tesouro perdido da Rússia

O navio de guerra russo Dmitrii Donskoi afundou em 1905, durante a Guerra Russo-Japonesa. A lenda diz que levava 200 toneladas de ouro, avaliadas em bilhões de dólares.

PUBLICIDADE

Redescoberto em 2018 na Coreia do Sul, exibia canhões e armas de convés, mas nenhum tesouro foi encontrado.

História submersa que fascina até hoje

Segundo o Portal Aventuras na História, esses naufrágios mostram como os oceanos escondem capítulos esquecidos da história, de batalhas e pirataria a mitos de tesouros e expedições misteriosas.

Veja também: Arte rupestre no Egito revela símbolos de poder dos primeiros reis

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Política

Após polêmicas, vereadores de Manaus aprovam lei sobre compra de remédio para gatos com esporotricose

A proposta autoriza a Prefeitura de Manaus a adquirir o medicamento Itraconazol.

há 21 minutos

Curiosidades

Psicóloga explica 6 aspectos essenciais para um relacionamento saudável

Blenda Oliveira, doutora em Psicologia pela PUC-SP, aponta fatores que fortalecem casamentos e namoros, destacando a importância da disponibilidade e da construção conjunta.

há 21 minutos

Brasil

Moraes autoriza visita de Lira a Bolsonaro antes de julgamento no STF

O pedido foi feito pela defesa de Bolsonaro às vésperas do julgamento que analisará a participação do ex-presidente em uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

há 27 minutos

Curiosidades

A principal característica das pessoas mais inteligentes não é o QI, segundo neurocientista

O segredo de gênios como Bill Gates e Leonardo da Vinci está na solidão escolhida

há 31 minutos

Polícia

Vídeo mostra sargento da PM atirando contra ex-companheira em Manaus; assista

Policial militar atira contra ex-mulher e sua atual namorada, tenta invadir casa e foge; vídeo mostra ação violenta.

há 32 minutos