Conheça 5 naufrágios surpreendentes ao redor do mundo e as histórias por trás deles

Curiosidades – A arqueologia não se limita à terra firme. No fundo dos oceanos, naufrágios preservam parte da história mundial, revelando artefatos, segredos e até mistérios não resolvidos.

O exemplo mais famoso é o Titanic, que afundou em 1912 no Atlântico, deixando mais de 1.500 mortos. Mas além dele, muitos outros naufrágios chamam a atenção de estudiosos e aventureiros.

1. HMHS Britannic: o “irmão esquecido” do Titanic

Construído pela mesma empresa do Titanic, o Britannic foi adaptado para garantir mais segurança, mas acabou afundando em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, após colidir com uma mina alemã.

Apesar da tragédia, 970 dos 1.000 tripulantes sobreviveram. O naufrágio foi encontrado por Jacques Cousteau em 1976, no Mar Egeu.

2. Whydah Gally: o navio pirata milionário

Inicialmente usado como navio negreiro, o Whydah Gally foi capturado pelo pirata Samuel “Black Sam” Bellamy, que se tornou o mais rico de sua época.

O navio afundou em 1717 durante uma tempestade, levando consigo um grande tesouro. Descoberto apenas em 1985, já rendeu a recuperação de mais de 200 mil artefatos, incluindo moedas de ouro e prata.

3. Queen Anne’s Revenge: o navio do Barba Negra

O lendário pirata Edward Teach, o Barba Negra, usava o Queen Anne’s Revenge como sua principal embarcação.

O navio naufragou em 1718, na Carolina do Norte, possivelmente de forma proposital. Em 1996, mergulhadores encontraram o local, que revelou canhões, armas e até uma âncora gigante, hoje expostos no Museu Marítimo da Carolina do Norte.

4. HMS Terror: mistério no Ártico

Parte da expedição do capitão John Franklin, o HMS Terror desapareceu em 1845 junto ao navio Erebus, em busca de uma rota para a Ásia.

Restos de tripulantes mostraram sinais de envenenamento por chumbo e até canibalismo. O naufrágio só foi localizado em 2016, surpreendentemente bem preservado no Ártico.

5. Dmitrii Donskoi: o tesouro perdido da Rússia

O navio de guerra russo Dmitrii Donskoi afundou em 1905, durante a Guerra Russo-Japonesa. A lenda diz que levava 200 toneladas de ouro, avaliadas em bilhões de dólares.

Redescoberto em 2018 na Coreia do Sul, exibia canhões e armas de convés, mas nenhum tesouro foi encontrado.

História submersa que fascina até hoje

Segundo o Portal Aventuras na História, esses naufrágios mostram como os oceanos escondem capítulos esquecidos da história, de batalhas e pirataria a mitos de tesouros e expedições misteriosas.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On