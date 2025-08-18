Crescimento das unhas pode indicar longevidade, aponta especialista

Curiosidades – O crescimento das unhas pode revelar mais do que estética: segundo o Dr. David Sinclair, pesquisador renomado da Escola Médica de Harvard, a velocidade com que suas unhas crescem é um indicativo da sua expectativa de vida. O especialista afirma que a condição das unhas reflete a rapidez com que células saudáveis são produzidas no corpo, podendo apontar para um envelhecimento mais lento dos órgãos essenciais, como coração, fígado e rins.

De acordo com Sinclair, unhas que crescem rapidamente indicam que a idade biológica do corpo avança mais devagar, mesmo que a idade cronológica continue a subir. “Se suas unhas precisam ser cortadas com frequência, isso significa que seus órgãos estão envelhecendo lentamente”, explicou o médico ao Daily Mail.

Dieta e fatores hormonais influenciam crescimento

Além do processo natural do envelhecimento, fatores como dieta e alterações hormonais impactam a velocidade de crescimento das unhas. Deficiências nutricionais podem resultar em unhas mais lentas, enquanto períodos de adolescência e gravidez tendem a acelerar o crescimento. Nutrientes como zinco, ferro, vitamina A e cálcio desempenham papel importante na saúde ungueal e, consequentemente, no bem-estar geral do corpo.

Sinais de doenças podem aparecer nas unhas

De acordo com o Portal Catraca Livre, as unhas também fornecem pistas sobre a presença de doenças. Cristas ou sulcos na superfície das unhas, comuns em pessoas mais velhas, indicam envelhecimento natural das células. No entanto, quando presentes em indivíduos mais jovens, podem sinalizar problemas de saúde, como disfunções na tireoide, diabetes ou infecções.

Segundo especialistas, observar a saúde das unhas é uma forma prática de monitorar sinais precoces de alterações no organismo, funcionando como um indicador não invasivo de cuidados preventivos e estilo de vida saudável.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On