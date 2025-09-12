A notícia que atravessa o Brasil!

Crianças de Llullaillaco: múmias incas revelam rituais sagrados do império

Três corpos infantis encontrados no topo do vulcão Llullaillaco, na fronteira entre Argentina e Chile, oferecem um raro vislumbre dos rituais sagrados do Império Inca.

Por michael

12/09/2025 às 14:03

Crianças de Llullaillaco

Crianças de Llullaillaco: múmias incas revelam rituais sagrados do império – Foto: wikimedia

Curiosidades – Em março de 1999, uma equipe de arqueólogos liderada por Johan Reinhard e Constanza Ceruti encontrou três corpos infantis em perfeito estado de conservação no topo do vulcão Llullaillaco, a 6.739 metros de altitude. Os corpos foram preservados pelo frio extremo, ar rarefeito e baixa umidade da região, funcionando como um “congelador natural”.

Os corpos e seus significados

Os pesquisadores batizaram o grupo de “Crianças de Llullaillaco”. A mais velha, de 13 anos, ficou conhecida como “A Donzela”. Ela estava sentada com as pernas cruzadas, cabeça levemente inclinada e o rosto sereno, como se dormisse. Ao seu lado estavam “O Menino”, de aproximadamente 4 a 5 anos, e a “Menina do Raio”, de 6 anos.

Além dos corpos, foram encontrados objetos de grande qualidade, como tecidos finos, sandálias, estatuetas e recipientes cerimoniais. Esses itens eram enterrados juntamente com as crianças para ajudá-las em uma possível vida após a morte e para demonstrar aos deuses sua importância.

O ritual da capacocha

As crianças fizeram parte de um dos rituais mais enigmáticos do Império Inca: a capacocha. Esse ritual envolvia o sacrifício humano como uma oferenda sagrada, ligada à fertilidade e à prosperidade. Era realizado em momentos de crise, como secas ou erupções, e também em celebrações importantes, como a morte de um imperador ou a conquista de novos territórios.

Os escolhidos para o sacrifício vinham de diferentes regiões do império e geralmente eram filhos de famílias respeitadas. A prática reforçava a autoridade política do Estado e criava um vínculo simbólico entre as comunidades locais e os deuses do império.

Legado e preservação

De acordo com o Portal Superinteressante, atualmente, as múmias estão expostas no Museu de Arqueologia de Alta Montanha, na cidade de Salta, na Argentina. Elas representam uma janela para o passado, permitindo aos cientistas e ao público entender melhor a complexidade e a sofisticação da cultura inca.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

