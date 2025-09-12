A notícia que atravessa o Brasil!

Cristais encontrados dentro de ovos de dinossauro revelam segredos do Cretáceo

Pesquisadores descobrem fósseis de 85 milhões de anos na China, com preservação excepcional e cristais no interior dos ovos.

Por michael

12/09/2025 às 14:29 - Atualizado em 12/09/2025 às 14:30

ovos de dinossauro

Cristais encontrados dentro de ovos de dinossauro revelam segredos do Cretáceo – Foto: wikimedia

Curiosidades – Cientistas analisaram ovos de dinossauro fossilizados no sítio arqueológico de Qinglongshan, na Bacia de Yunyang, na China, revelando cristais preservados em seu interior. Datados do Cretáceo Superior, aproximadamente 85 milhões de anos atrás, os fósseis oferecem novas perspectivas sobre a cronologia e o ambiente em que os dinossauros viveram.

PUBLICIDADE

A pesquisa utilizou a técnica inovadora de carbonato de urânio-chumbo (U-Pb) para determinar com precisão a idade dos ovos, evitando incertezas de métodos tradicionais que dependem apenas das camadas geológicas ao redor.

Preservação excepcional

Os ovos, pertencentes majoritariamente à espécie Placoolithus tumiaolingensis, da família Dendroolithidae, estavam incrustados em rochas sedimentares como brechas, siltitos e arenitos. A porosidade das cascas e a presença de cristais internos revelam adaptações evolutivas das espécies às mudanças climáticas do período, incluindo baixa concentração de oxigênio nos oceanos e atividade vulcânica intensa.

PUBLICIDADE

A preservação em turfeiras naturais da região permitiu manter estruturas delicadas, possibilitando análise detalhada das cascas e dos minerais formados no interior.

Implicações para a paleontologia

Segundo Bi Zhao, pesquisador responsável pelo estudo, “essa técnica permite estabelecer cronologias globais para ovos de dinossauro e compreender melhor os padrões de deposição e migração das espécies”. A pesquisa também contribui para o entendimento das condições climáticas do Cretáceo Superior e da evolução das espécies diante de alterações ambientais.

A equipe planeja ampliar as análises para outras camadas rochosas, criando uma linha do tempo detalhada e mapeando a história evolutiva da região, com foco nos dendrobatídeos e seus hábitos reprodutivos.

PUBLICIDADE

Futuro da pesquisa

A descoberta reforça a importância da China como referência mundial em fósseis de ovos de dinossauro, com Qinglongshan abrigando mais de 3.000 exemplares. Além da datação precisa, o estudo dos cristais internos pode fornecer insights inéditos sobre a mineralização natural de fósseis e a composição química dos ambientes antigos.

Os pesquisadores destacam que essas análises não apenas enriquecem o conhecimento científico, mas também transformam fósseis em narrativas visuais da história do planeta, aproximando o público das eras pré-históricas de maneira inédita.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

