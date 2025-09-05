Crocodilo pré-histórico da Patagônia disputava presas com dinossauros e provavelmente vencia

Curiosidades – Um estudo recente revelou que um crocodilo pré-histórico encontrado na Patagônia, batizado de Kostensuchus atrox, era um predador formidável, capaz de competir com dinossauros carnívoros por presas e, segundo especialistas, provavelmente sair vitorioso dessas disputas. A descoberta traz novas informações sobre a evolução e a adaptação dos crocodilianos à vida terrestre no período Cretáceo.

Fóssil bem preservado revela detalhes do predador

O fóssil do Kostensuchus atrox foi encontrado em 2020 na província de Santa Cruz, Argentina, e apresenta crânio, coluna vertebral e membros quase completos, permitindo uma análise detalhada da espécie. Estima-se que o animal media cerca de 3,5 metros de comprimento e pesava mais de 250 kg. Suas mandíbulas largas, com dentes serrilhados semelhantes a facas, indicam que ele era capaz de capturar dinossauros de médio porte, incluindo megaraptors e dromaeossauros.

Além disso, a postura ereta do Kostensuchus atrox, com pernas posicionadas sob o corpo, sugere adaptações tanto para a vida terrestre quanto para ambientes aquáticos, diferentemente de crocodilos do Hemisfério Norte, que se especializaram em estilos de vida semiaquáticos.

Importância para a evolução dos crocodilianos

Segundo o Portal Superinteressante, os paleontólogos responsáveis pelo estudo, essa espécie representa uma linhagem sul-americana de crocodilianos que desenvolveu adaptações terrestres únicas. Enquanto outros crocodilos evoluíram para viver próximos a rios e lagos, o Kostensuchus atrox ocupava o papel de predador dominante no ecossistema terrestre da Patagônia, demonstrando a diversidade e complexidade da evolução do grupo.

A descoberta também mostra que crocodilianos pré-históricos podiam disputar presas com dinossauros, algo que evidencia sua habilidade de caça e força predatória, desafiando a visão tradicional de que esses répteis eram limitados a ambientes aquáticos.

Um predador formidável do Cretáceo

O Kostensuchus atrox evidencia como os crocodilianos podiam ocupar nichos ecológicos de destaque e competir com outros predadores, desempenhando um papel central na dinâmica de ecossistemas pré-históricos. A espécie fortalece a compreensão sobre a evolução adaptativa de crocodilos e amplia o conhecimento sobre a fauna da Patagônia há cerca de 72 milhões de anos.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On