Curiosidades sobre a lua: 8 fatos incríveis

Quem nunca se perdeu olhando para a Lua numa noite clara? Esse nosso satélite tem sido motivo de fascínio desde sempre. E mesmo sendo uma visão tão comum, você acredita que ela ainda esconde muitos mistérios? Então, senta aí, pois tenho oito curiosidades lunares que podem te surpreender!

Origem Explosiva

Uma das mais intrigantes curiosidades sobre a Lua refere-se à sua origem. Acredita-se que a Lua se formou a partir de uma colisão violenta entre a Terra primitiva e um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia. Esta colisão, frequentemente mencionada como a ‘Hipótese do Grande Impacto’, é estimada em ter ocorrido há cerca de 4,5 bilhões de anos.

A Lua está se afastando

Uma curiosidade fascinante sobre a Lua é sua distância em relação à Terra. Pois bem, essa distância aumenta a uma taxa de cerca de 3,78 cm por ano. Curiosamente, isso é quase a mesma taxa de crescimento das unhas humanas.

Cheiro de Pó Lunar

Entre as curiosidades sobre a Lua que poucos conhecem esta o fato de que os astronautas da Apollo perceberam que o pó lunar tem um aroma semelhante ao da pólvora. Alguns até relataram sintomas que lembram uma “febre do feno lunar” após contato com este pó.

Temperaturas Extremas

Dentre as curiosidades sobre a Lua, a variação de sua temperatura é algo surpreendente. Sem atmosfera para regular a temperatura, a superfície lunar experimenta extremos, variando de 123 graus Celsius a -233 graus Celsius.

Crateras Lunares

Ao se debruçar sobre curiosidades sobre a Lua, é impossível ignorar suas crateras. A superfície lunar é repleta delas, resultados de impactos de meteoritos ao longo dos anos. Estas crateras fornecem pistas valiosas sobre a ‘história natural’ do nosso Sistema Solar.

O Tamanho da Lua

Entre as curiosidades sobre a Lua que impressionam, está o fato de que ela é o quinto maior satélite natural do Sistema Solar, e é o maior quando comparado ao tamanho do planeta que orbita.

Terremotos Lunares

Já ouviu falar de “moonquakes”? São os terremotos da Lua, outra das curiosidades sobre ela. Provocados pela influência gravitacional da Terra, os moonquakes são mais suaves que os terremotos terrestres e podem durar até meia hora.

Água na Lua

Finalizando nossa lista de curiosidades sobre a Lua, temos a presença de água. Há água na Lua, especificamente na forma de gelo, retida na poeira e minerais da superfície lunar. Regiões com sombra permanente e temperaturas extremamente baixas permitem a conservação desse gelo.

Então é isso! Embora já saibamos bastante sobre nossa querida Lua, o universo sempre reserva mais mistérios para nós. Quem sabe o que mais descobriremos nas próximas aventuras espaciais?

