Curiosidades– Outubro é o décimo mês do ano no calendário gregoriano, mas você sabia que ele nem sempre foi assim? Neste artigo, vamos explorar algumas curiosidades sobre o mês de outubro, desde a sua origem até os seus significados e eventos.

A origem do nome outubro

O nome outubro vem do latim “octo”, que significa oito. Isso porque, no antigo calendário romano, outubro era o oitavo mês do ano, que começava em março. Foi somente em 153 a.C. que os romanos mudaram o início do ano para janeiro, fazendo com que outubro se tornasse o décimo mês. No entanto, o nome outubro permaneceu o mesmo.

O símbolo de outubro

O símbolo de outubro é a balança, que representa o signo de Libra, um dos dois signos do zodíaco que regem este mês. O outro signo é Escorpião, representado pelo escorpião. Libra é o signo da harmonia, da justiça e do equilíbrio, enquanto Escorpião é o signo da transformação, da intensidade e do mistério.

O nascimento de outubro

Outubro é o mês em que nasceram algumas personalidades famosas, como Mahatma Gandhi, Oscar Wilde, Anne Rice, Pablo Picasso, Bill Gates, Julia Roberts e Pelé. Além disso, Outubro também é o mês de nascimento de alguns líderes mundiais, como Vladimir Putin, Angela Merkel e Jair Bolsonaro.

O Dia das Crianças

No Brasil, o Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro, data que coincide com o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do país. A escolha dessa data foi feita pelo deputado federal Galdino do Valle Filho em 1924, mas foi somente em 1960 que a data ganhou força, graças a uma campanha promovida pela fábrica de brinquedos Estrela.

O Halloween

O Halloween é uma festa popular que acontece em 31 de outubro, principalmente nos países de língua inglesa. A origem dessa celebração remonta aos antigos celtas, que acreditavam que nessa noite os espíritos dos mortos voltavam à Terra. Por isso, eles acendiam fogueiras e usavam máscaras para afastar os maus espíritos. Com o tempo, essa tradição se misturou com outras influências cristãs e pagãs, dando origem ao Halloween como conhecemos hoje.

Essas são algumas das curiosidades sobre o mês de outubro. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo. Até a próxima!