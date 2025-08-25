A notícia que atravessa o Brasil!

Da alquimia às farmácias: como a Idade Média moldou a medicina moderna

Entre pedras preciosas, ervas medicinais e hospitais monásticos, nasceram os primeiros boticários e a regulamentação que deu origem às farmácias atuais.

Por michael

25/08/2025 às 15:37

origem das farmácias na Idade Média

Da alquimia às farmácias: como a Idade Média moldou a medicina moderna – Foto: freepik

Curiosidades – A Idade Média foi marcada por epidemias, crenças religiosas e práticas médicas que misturavam fé e ciência. Nesse contexto, surgiram as primeiras estruturas que dariam origem às farmácias modernas. Muito além de simples locais de manipulação de ervas, esses espaços se consolidaram como centros de conhecimento, regulados por leis e responsáveis por preparar medicamentos que transformariam a história da saúde.

A farmacopeia medieval: pedras, plantas e especiarias

Os europeus recorriam a uma variedade de substâncias para tratar doenças. Pedras preciosas, como a ágata e o jaspe, eram usadas como remédios para olhos e hemorroidas, enquanto águas minerais, sangue e urina também eram considerados terapêuticos.
 O destaque, porém, estava nas plantas medicinais, descritas em obras clássicas como o De Materia Medica, de Dioscórides. Especiarias vindas do Oriente, como canela e anis, completavam essa farmacopeia natural, sendo empregadas contra problemas digestivos e até mau hálito.

O papel dos mosteiros na origem das farmácias

Grande parte dessas práticas floresceu em mosteiros, onde monges cultivavam jardins de ervas medicinais. Hospitais monásticos tornaram-se referências de cuidado e acolhimento, como os de Camaldoli e Santa Maria Novella, que atendiam desde peregrinos até ricos comerciantes. Essas boticas ligadas à vida religiosa abriram caminho para farmácias urbanas mais estruturadas.

A regulamentação dos boticários

De acordo com o Portal Aventuras na História, no século 13, a separação entre médicos e boticários começou a ser formalizada. As Constituições de Melfi (1231) determinaram que médicos prescreviam e boticários preparavam. Na França, em 1353, surgiram normas para rotulagem, inspeções e proibição de substâncias perigosas — medidas pioneiras na proteção da saúde pública.

Mulheres e a medicina na Idade Média

Embora restritas pelas guildas, as mulheres mantiveram práticas médicas ligadas à obstetrícia e ao cuidado familiar. Nos séculos seguintes, muitas passaram a registrar “livros de receitas” medicinais, como Hannah Woolley na Inglaterra, incentivando outras mulheres a se instruírem em cirurgia e terapêutica.

O legado medieval

Da alquimia à botânica, da fé à regulamentação, a Idade Média foi fundamental para a construção das farmácias modernas. O que começou com monges cultivando ervas evoluiu para espaços laicos urbanos e, hoje, para farmácias clínicas que unem tradição e ciência. Ainda que diferentes, as prateleiras atuais carregam ecos das boticas medievais.

Veja também: Turista descobre maior pérola fóssil da Austrália, com 100 milhões de anos

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

