Descubra o corte de carne que une maciez e preço acessível

Curiosidades – A paixão por carnes macias e suculentas não precisa ser sinônimo de alto gasto. Nem só de filé mignon vive o cardápio de quem aprecia uma boa carne. Entre as opções mais econômicas e igualmente saborosas, a entranha bovina, também conhecida como fraldinha do diafragma ou entraña, vem conquistando espaço na cozinha brasileira.
Entranha: sabor e maciez surpreendentes
De acordo com o Portal Catraca Livre, retirada da parte do diafragma do boi, a entranha é altamente irrigada, o que confere uma maciez natural que agrada chefs e churrasqueiros. Apesar de ser classificada como corte de segunda, sua performance na grelha ou frigideira rivaliza facilmente com cortes mais caros. Na Argentina, a entranha é tradicional nas parrillas, e no Brasil, aos poucos, começa a se destacar pelo sabor intenso e textura delicada. Preparada com sal grosso e grelhada rapidamente, conquista pela suculência e pelo colágeno que oferece, nutriente essencial para a saúde das articulações, músculos e pele.
Outros cortes macios e econômicos
Além da entranha, outros cortes oferecem ótimo custo-benefício. O miolo da paleta se destaca por sua textura agradável, ideal para bifes suculentos. O patinho, magro e versátil, é excelente para estrogonofes, carnes moídas e grelhados rápidos. Já o acém combina sabor intenso e versatilidade, perfeito para carne de panela, desfiada ou moída em molhos encorpados. Por fim, o contrafilé oferece equilíbrio entre sabor e maciez, sendo uma alternativa mais acessível ao filé mignon, especialmente quando cortado corretamente e servido ao ponto.
Preparos ideais e valorização do corte
A entranha pode ser rapidamente grelhada ou selada na frigideira, mantendo suculência e sabor. O segredo está no ponto certo: o cozimento rápido e a utilização de sal grosso garantem uma experiência gastronômica de qualidade, sem necessidade de cortes sofisticados ou métodos complexos. Por seu sabor marcante e maciez surpreendente, o corte tem ganhado admiradores e começa a figurar nos cardápios de restaurantes e churrascarias pelo país.
Investir em cortes alternativos como a entranha é uma forma de aliar economia, sabor e benefícios à saúde, explorando a diversidade de opções que a carne bovina oferece. Para quem busca sabor, textura e preço justo, a entranha é a escolha perfeita.
Por: Mayara Leite – Estudante de jornalismo.