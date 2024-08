Dois caçadores morrem com suspeita da ‘doença do cervo zumbi’; entenda o distúrbio

Recentemente, dois caçadores nos Estados Unidos faleceram devido a uma rara e letal doença priônica, conhecida como doença do cervo zumbi. Este distúrbio neurodegenerativo ocorre quando proteínas naturais do organismo se transformam em agentes infecciosos chamados príons. O evento chamou a atenção dos pesquisadores, especialmente por se tratar da Enfermidade Debilitante Crônica (EDC), ou Chronic Wasting Disease (CWD), que afeta cervos e espécies similares.

O Que é a Doença do Cervo Zumbi?

A doença do cervo zumbi é causada por proteínas anormais que induzem outras proteínas a se tornarem patogênicas. Embora essas doenças sejam raras, elas são sempre fatais e atualmente não têm cura. A EDC é predominantemente encontrada em cervos norte-americanos.

PUBLICIDADE

O Caso dos Caçadores Americanos

Os caçadores faleceram em 2022, e os pesquisadores começaram a investigar após um deles, de 72 anos, apresentar sintomas de confusão e agressividade. Um amigo do paciente também morreu pouco antes, diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), uma doença priônica conhecida por afetar humanos. A investigação revelou que ambos consumiram carne de cervo infectada com a EDC.

Riscos para os Humanos

Embora não existam provas conclusivas de que a doença do cervo zumbi possa ser transmitida a humanos, a vigilância é essencial. Os pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas em San Antonio alertam sobre a possível ligação entre a EDC e a DCJ, sugerindo que a transmissão de príons entre espécies pode ocorrer. A vigilância e pesquisas adicionais são cruciais para entender melhor essa possível associação.

Histórico de Doenças Priônicas

Nos anos 1980 e 1990, houve grande preocupação com a encefalopatia espongiforme bovina (EEB), conhecida como “doença da vaca louca”. Essa doença priônica em bovinos resultou em 232 mortes humanas devido a uma variante da doença de Creutzfeldt-Jakob ligada à EEB, segundo a FDA.

PUBLICIDADE

Aumento de Casos e Preocupações Atuais

O aumento de casos da doença do cervo zumbi no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, este ano, fez com que cientistas alertassem sobre os riscos potenciais para os humanos. Hermann Schätzl, da Universidade de Calgary, afirmou que, embora não haja evidências positivas de infecção humana pela doença do cervo zumbi, é muito provável que isso aconteça no futuro.

A doença do cervo zumbi representa uma ameaça emergente à saúde pública. Com o aumento dos casos entre cervos, é crucial continuar monitorando e pesquisando a possível transmissão dessa doença para humanos. A conscientização e a vigilância são essenciais para prevenir uma possível crise de saúde pública.