Enguia perfura estômago de garça após ser engolida e se salva

A imprensa internacional deu destaque nos últimos dias a uma foto que mostra uma enguia é vista “cavando” para fora do estômago de uma garça, enquanto o pássaro está voando. A imagem foi feita pelo engenheiro Sam Davis, de 58 anos, nos Estados Unidos

“Havia duas águias jovens que viram a situação da garça e estavam a seguindo, suponho que sentiram uma refeição”, disse ele ao portal Lad Bible. Uma raposa também pressentiu que havia um animal em perigo e seguiu os pássaros.

Inicialmente, Sam pensou que a garça havia sido mordida no pescoço por uma cobra ou enguia. Mas ao chegar em casa para editar as fotos, ele viu que a cena era ainda mais admirável: a enguia estava viva e perfurou o estômago da garça para se livrar da morte.

Não se sabe por quanto tempo o predador, que no instante da foto estava voando, permaneceu vivo. Mas o ferimento causado pela enguia e a atenção de outros animais acima da garça na cadeia alimentar, sugerem que não demorou muito para ela morrer.

Em declarações ao The Guardian, o cientista Jeff Johnson contou que as enguias-cobras têm a ponta da cauda dura para cavar substratos no mar. “Quando engolidas elas se opõem a isso, e apenas usam o mesmo mecanismo para estourar a parede do estômago [do predador].”