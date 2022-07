Esposa leva ao hospital marido que passou 3 dias com constipação e descobre que ele estava com garrafa ‘entalada’ no ânus

Redação AM POST*

Um iraniano de 50 anos, que não teve a identidade revelada, foi levado pela própria esposa a um hospital com constipação e dor no estômago. O que a mulher não esperava é que, na verdade, o marido guardava um segredo sobre a real causa do sofrimento.

Continua depois da Publicidade

A mulher estava preocupada com o marido que não comia direito há três dias mas não tinha quaisquer sinais vitais preocupantes e não estava doente.

Após o homem ser submetido a uma tomografia computadorizada, a verdade veio à tona. O resultado apontou que havia uma garrafa de 250ml entalada no seu reto. O vasilhame ficou lá por três dias até que as dores insuportáveis fizeram o iraniano aceitar ir à emergência de um hospital.

O fundo da garrafa já estava entrando no cólon (intestino grosso), enquanto a boca da garrafa estava a cerca de 10mm da abertura do ânus.

Continua depois da Publicidade

“Por causa do seu constrangimento e do medo de sua esposa, ele não forneceu nenhum histórico da presença de um objeto estranho no reto e chegou tarde ao pronto-socorro”, escreveram os médicos que relataram o caso na revista “Clinical Case Reports”.

Claramente, a esposa não estava envolvida na fantasia do homem de meia-idade.

Continua depois da Publicidade

Não havia sinais de que as entranhas do homem tivessem sido feridas pela garrafa. O paciente foi levado direto para cirurgia, onde recebeu anestesia para aliviar a dor. Em seguida, o frasco foi “cuidadosa e lentamente arrastado do reto até a abertura do ânus pelo cirurgião sem ruptura ou sangramento”.

Depois que o homem passou cinco dias em uma enfermaria de hospital, ainda não havia sinais de danos internos e ele recebeu alta. Ele foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica, pois foi observado que ele sofria de depressão.

Continua depois da Publicidade

Especialistas afirmam que, na maioria das vezes, objetos estranhos são inseridos no ânus para gratificação sexual. Normalmente são lisos, arredondados ou em forma oval para facilitar a remoção. Os mais comuns são “garrafas de plástico ou vidro, pepinos, lâmpadas, bem como lâmpadas tubulares, cabos de machados ou martelos, cabos de vassouras, cenouras, instrumentos de madeira ou borracha”.

*Com informações do Extra