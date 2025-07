Freddie Mercury teria tido uma filha secreta há quase 50 anos, revela nova biografia

Curiosidades – De acordo com a biografia Love, Freddie, assinada pela jornalista Lesley‑Ann Jones, Freddie Mercury teria sido pai de uma menina fruto de um caso extraconjugal em 1976, durante um relacionamento com a esposa de um amigo próximo. A criança, hoje com 48 anos e identificada apenas como “B”, vive na Europa e atua como médica.

Relação oculta e íntima com a filha

Segundo relatos da biografia, a filha de Freddie sempre soube que ele era seu pai. A relação teria sido afetuosa e presente: ele teria visitado a mãe e a menina com frequência, mantido contato diário mesmo em turnês e entregue 17 volumes de seus diários pessoais antes de morrer, como herança emocional exclusiva.

A mulher decidiu revelar sua história após décadas de silêncio, buscando resgatar sua identidade e permitir que o músico falasse por si mesmo através de seus escritos.

Exclusividade e sigilo mantidos por décadas

A existência da filha teria sido conhecida apenas por um seleto grupo: familiares, integrantes da banda Queen e Mary Austin, ex-companheira e confidente de Mercury. Por lealdade, todos guardaram o segredo até os dias atuais.

Ela foi identificada apenas por “B” ao longo da biografia, preservando sua privacidade. A mulher não buscou fama nem recebeu qualquer herança testamentária, mas teria sido sustentada por meio de acordo legal confidencial.

Provas blindadas contra suspeitas

De acordo com o Portal O Globo, apesar de autoridades e fãs terem reagido com ceticismo — incluindo rumores de que os diários seriam criados por inteligência artificial — a biógrafa afirma ter se convencido da autenticidade do relato após anos de trabalho com depoimentos, provas documentais e testemunhos que não envolviam exigências financeiras.

Relatos indicam que a mulher chegou a realizar um teste de DNA que confirmaria a filiação, embora os resultados não tenham sido divulgados publicamente.

Significado para o legado de Freddie

Se confirmadas, essas revelações podem transformar a percepção pública sobre a vida pessoal do cantor. A imagem flamboyant e pública do astro do Queen ganharia uma camada íntima e até então oculta — a de um pai dedicado que manteve sua maior revelação em segredo, mesmo após a fama e a exposição mundial.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.