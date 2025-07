Fungo zumbi já infectava insetos na era dos dinossauros, revela fóssil

Curiosidades – Cientistas descobriram que o fungo zumbi, famoso por inspirar a franquia The Last of Us, já infectava insetos há quase 100 milhões de anos. A revelação veio de dois fósseis preservados em âmbar e encontrados no nordeste da China, no estado de Kachin, datando do período Cretáceo, quando dinossauros ainda dominavam a Terra.

A pesquisa, publicada no periódico Proceedings of the Royal Society B, foi liderada por cientistas da Academia Chinesa de Ciências em parceria com especialistas britânicos, e revela que microrganismos semelhantes ao atual Ophiocordyceps — o temido “fungo zumbi” — já atuavam como parasitas manipuladores do comportamento de seus hospedeiros.

Fungo zumbi em fósseis: como os parasitas antigos atuavam nos insetos

Entre os fósseis analisados, um dos mais impressionantes mostra uma pupa de formiga com estruturas fúngicas emergindo pelas costas. Outro exibe uma mosca com sinais claros de infecção. Ambos os casos indicam que o fungo invadia o corpo do inseto, se alojava no sistema nervoso e, eventualmente, liberava esporos letais ao se romper de dentro para fora.

Apesar de a pupa ser imóvel — o que impede o controle comportamental —, os cientistas acreditam que ela foi isolada por formigas adultas saudáveis como forma de higiene social. Esse isolamento teria permitido que o fungo se desenvolvesse com mais facilidade.

Segundo o paleontólogo Edmund Jarzembowski, coautor do estudo, “é fascinante ver que algumas das estranhezas do mundo natural que observamos hoje já existiam no auge da era dos dinossauros”. Ele ainda ressalta que, ao contrário da ficção, “esses microrganismos dificilmente infectariam humanos”.

A coevolução entre insetos e fungos zumbis

De acordo com o Portal Aventuras na História, o gênero extinto encontrado nos fósseis foi identificado como Paleoophiocordyceps, um parente ancestral dos atuais Ophiocordyceps, responsáveis por infectar formigas tropicais e modificar seu comportamento. O estudo traz uma nova perspectiva sobre a coevolução entre insetos e fungos parasitas, revelando que essa relação simbiótica é muito mais antiga do que se pensava.

O pesquisador Zhiwei Zhuang, um dos autores do estudo, destacou em entrevista à Science News:

"Acreditamos que esses fósseis estão entre as evidências mais importantes da coevolução entre insetos e os Ophiocordyceps."

Esse tipo de infecção, considerado bizarro ou até fantasioso, mostra-se um processo evolutivo sofisticado e natural, que remonta a milhões de anos da história da vida na Terra.

O que aprendemos com o fungo zumbi pré-histórico?

A descoberta reforça a ideia de que os comportamentos hoje considerados estranhos têm origens profundas e reais. A presença do fungo zumbi em insetos da era dos dinossauros mostra que a natureza sempre teve seus próprios “filmes de terror”, muito antes dos roteiristas de Hollywood.

Além disso, o achado contribui para o entendimento das interações ecológicas no passado remoto e pode oferecer insights valiosos sobre biotecnologia, controle biológico e resistência de fungos ao longo do tempo.

Curioso sobre a evolução do fungo zumbi?

Se você achou essa descoberta tão impressionante quanto assustadora, compartilhe este conteúdo com outras pessoas que adoram ciência, paleontologia ou The Last of Us. E continue explorando o fascinante mundo natural — onde a ficção, muitas vezes, é superada pela própria realidade.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo do 5º semestre