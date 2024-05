Ginecologista retira barata da vagina de paciente após reclamar de ‘sensação estranha

Em um evento médico fora do comum e curioso, uma mulher de Tegucigalpa, Honduras, foi ao ginecologista após sentir uma “sensação extremamente estranha” em sua região genital. O que parecia ser apenas um desconforto, revelou-se algo inacreditavelmente assustador.

O Descobrimento da Barata

Durante a consulta, a paciente, cuja identidade permanece em anonimato, relatou ao Dr. Marco Calix, especialista em ginecologia e obstetrícia, que estava “muito inquieta, agitada e suava bastante”. Diante dos sintomas apresentados, o médico decidiu realizar um exame mais detalhado, que incluiu o uso de um espéculo, um instrumento médico utilizado para examinar partes internas do corpo.

Foi durante esse exame que o inesperado foi descoberto. “A mulher disse que tinha algo incomum na vagina. Quando usei o espéculo, pude ver que era um inseto”, explicou o Dr. Marco, conforme reportagem do “Daily Mail”.

A Extração Inusitada

Não se sabe ao certo como a barata foi parar dentro da vagina da paciente, nem quanto tempo o inseto lá permaneceu antes de ser descoberto. O médico conseguiu remover a barata, que já estava morta, de dentro dela. É importante mencionar que a paciente vive em uma área rural, o que pode sugerir algumas possibilidades sobre como o inseto chegou até lá.

Um Fenômeno Raro, Mas Não Único

Embora pareça algo raro, casos de insetos encontrados em partes internas do corpo humano são reportados com alguma regularidade. Médicos de um hospital no Alabama, Estados Unidos, por exemplo, relatam lidar com até cinco casos semelhantes por ano, geralmente envolvendo os ouvidos.

Este incidente levanta questões importantes sobre saúde pública, especialmente em áreas rurais onde o contato mais próximo com a natureza pode aumentar as chances de ocorrências tão peculiares. Além disso, ressalta a importância de buscar assistência médica imediata ao sentir qualquer anormalidade no corpo, por mais improvável que a causa possa parecer.

