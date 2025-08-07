Hildegard Trutz: a perturbadora história da mulher que gerou um filho para Hitler

Curiosidades – No auge do regime nazista, em 1936, uma jovem alemã chamada Hildegard Trutz foi escolhida para participar de um dos programas mais sombrios da história contemporânea: o Lebensborn. Aos 18 anos, loira, de olhos azuis e traços tipicamente arianos, ela se tornou um dos rostos do projeto criado para “preservar a pureza racial” e aumentar a natalidade na Alemanha sob o comando de Adolf Hitler.

O Lebensborn, traduzido como “fonte da vida”, foi um programa estatal sigiloso que fazia parte da engrenagem eugenista nazista. Sua missão era clara: gerar crianças consideradas “racialmente valiosas” para o futuro do Terceiro Reich. Trutz, fiel ao partido desde muito jovem, foi incentivada a participar ainda sem saber exatamente o que o programa envolvia.

A jovem apaixonada por Hitler e a proposta perturbadora

Hildegard entrou para a Liga das Moças Alemãs (BDM) aos 15 anos, em 1933. Era fervorosamente leal ao regime. “Eu estava louca por Adolf Hitler e nossa nova Alemanha”, diria anos mais tarde. Quando terminou os estudos, sem saber que rumo tomar, ouviu de uma líder do BDM a proposta que mudaria sua vida: “Se você não sabe o que fazer, por que não dá uma criança ao Führer? O que a Alemanha precisa mais do que tudo é um estoque racialmente valioso”.

Sem conhecer o programa Lebensborn, Trutz se encantou com a ideia. Como possuía todas as características físicas valorizadas pelo regime, foi rapidamente aceita. Passou por uma rigorosa triagem médica, além de ter seu histórico familiar investigado para garantir a ausência de doenças hereditárias ou ancestralidade judaica.

O castelo na Baviera e o processo de “acasalamento”

Hildegard foi levada a um castelo luxuoso na Baviera, onde se encontrou com outras jovens com perfis semelhantes. Todas usavam nomes falsos e viviam sob vigilância médica constante. O local contava com biblioteca, cinema, empregados e um ambiente confortável, um retrato do cuidado com que o projeto era conduzido.

A fase seguinte era a escolha do pai da criança. Jovens oficiais da SS, altos, fortes e também loiros de olhos claros, eram apresentados às mulheres. Hildegard deveria escolher um homem com aparência semelhante à sua. Após o “pareamento”, foi instruída a esperar o décimo dia após o início de seu ciclo menstrual e então passar três noites com o oficial escolhido.

Ela engravidou. Meses depois, deu à luz o filho do regime, um bebê que foi entregue ao Estado após duas semanas. Trutz nunca mais teve contato com a criança nem com o pai. Apesar de ter cogitado gerar mais filhos para Hitler, acabou se apaixonando por outro oficial e casando-se com ele.

Os filhos esquecidos do Lebensborn

De acordo com o Portal Aventuras na História, o programa Lebensborn foi responsável pelo nascimento de cerca de 20 mil crianças durante o Terceiro Reich, principalmente na Alemanha e na Noruega. Com o fim da guerra, muitos desses bebês foram adotados por outras famílias. No entanto, boa parte dos registros oficiais foi destruída, deixando milhares dessas pessoas sem qualquer informação sobre suas origens.

O caso de Hildegard Trutz é um dos relatos mais vívidos sobre como o fanatismo político pode subjugar o corpo e o destino de mulheres em nome de ideologias mortais. Sua história não é apenas um lembrete do passado sombrio do nazismo, mas um alerta sobre os perigos de regimes que colocam a supremacia racial acima da humanidade.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.