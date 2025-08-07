Hiroshima e Nagasaki: 80 anos das bombas que mudaram o mundo

Curiosidades – Em 6 e 9 de agosto de 1945, o mundo assistiu, atônito, ao nascimento de uma nova era, a era nuclear. As cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki foram arrasadas por bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos, encerrando a Segunda Guerra Mundial e inaugurando um dos capítulos mais controversos da história moderna. Agora, ao completarem-se 80 anos desses ataques, o debate sobre suas consequências, e se eles foram ou não justificáveis, permanece aberto.

A missão perfeita: Hiroshima, 6 de agosto de 1945

Era uma manhã límpida em Hiroshima. O céu claro e o clima ideal foram determinantes para que a cidade se tornasse o primeiro alvo atômico da história. A bordo do bombardeiro B-29 Enola Gay, o piloto Paul Tibbets liderava a tripulação responsável por lançar a bomba de urânio batizada de “Little Boy”.

Segundo o Portal Aventuras na História, a operação, parte do ultrassecreto Projeto Manhattan, foi milimetricamente planejada. No interior da aeronave, o capitão William “Deak” Parsons e o engenheiro Morris Jeppson armavam manualmente a bomba durante o voo, um procedimento de risco extremo, necessário para evitar uma tragédia caso o avião explodisse na decolagem. Quando o alvo foi confirmado por código morse. “É Hiroshima”, tudo estava pronto.

Às 8h15, a bomba foi lançada. Quarenta e três segundos depois, uma explosão com potência equivalente a 13,5 mil toneladas de TNT varreu a cidade. Estima-se que 70 mil pessoas tenham morrido instantaneamente, número que dobraria nas semanas seguintes devido às queimaduras, radiação e ferimentos. Hiroshima deixou de existir como era conhecida.

O copiloto do Enola Gay, Bob Lewis, escreveu em seu diário: “Meu Deus, o que fizemos?”. A missão foi considerada tecnicamente perfeita, mas moralmente ambígua. A cidade havia sido poupada de bombardeios convencionais justamente para demonstrar ao Japão e ao mundo a força da nova arma.

A missão que quase falhou: Nagasaki, 9 de agosto de 1945

Três dias depois, o alvo inicial da segunda bomba era Kokura, um importante centro militar. No entanto, a fumaça causada por bombardeios anteriores encobriu a cidade. Sem visibilidade, a tripulação do B-29 Bockscar desviou para o plano B: Nagasaki.

O lançamento da “Fat Man”, uma bomba de plutônio, foi cercado de imprevistos. Problemas técnicos, tempestades e atrasos quase inviabilizaram a missão. Com pouco combustível e risco iminente de queda, os militares decidiram romper o protocolo e lançar a bomba visualmente, quando uma brecha nas nuvens revelou parte da cidade.

A explosão matou cerca de 40 mil pessoas instantaneamente. Ironicamente, o epicentro ficou sobre uma fábrica de torpedos que havia participado do ataque japonês a Pearl Harbor, quatro anos antes. Ao retornar à base, o Bockscar pousou em Okinawa com apenas um minuto de combustível restante.

O fim da guerra e o início de um dilema moral

Seis dias depois, em 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição. No dia 2 de setembro, a Segunda Guerra chegava oficialmente ao fim. Estima-se que os dois bombardeios tenham matado entre 129 mil e 246 mil pessoas, a maioria civis.

Para os Estados Unidos, os ataques evitaram uma invasão terrestre ao Japão, que poderia custar milhões de vidas. Para muitos historiadores e sobreviventes, porém, tratou-se de um ato desproporcional, que abriu as portas para a corrida armamentista nuclear.

O imperador Hirohito, que até então se recusava a se render, declarou pela primeira vez à nação japonesa que “era preciso suportar o insuportável”, palavras que selaram a rendição e revelaram a dimensão do impacto das bombas.

O legado nuclear e a memória que persiste

O trauma de Hiroshima e Nagasaki moldou a política internacional das décadas seguintes. O medo de um novo ataque nuclear permeou a Guerra Fria, enquanto sobreviventes, os hibakusha, lutaram para manter viva a memória do que ocorreu. Muitos sofreram por anos com cânceres e doenças decorrentes da radiação.

O mundo nunca mais foi o mesmo. Hiroshima e Nagasaki tornaram-se símbolos universais da paz e da destruição, lembrando à humanidade do preço das decisões tomadas em nome da vitória.

Hoje, 80 anos depois, a discussão continua: as bombas salvaram mais vidas do que ceifaram? Ou mostraram como a guerra pode ultrapassar todos os limites da razão?

Essa pergunta, talvez, nunca tenha uma resposta definitiva. Mas o que permanece inegável é o alerta que paira sobre cada nova geração: diante do poder de destruição total, resta apenas a escolha pela paz.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.