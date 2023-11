Homem vive isolado do mundo há 55 anos por medo de mulher

Curiosidades– Em uma região remota da África Oriental, em Ruanda, um homem de 71 anos optou por uma vida de reclusão por mais de meio século. A razão? Uma aversão profunda a mulheres. Ele sofre de um transtorno é conhecido como ginofobia.

O Mundo Restrito de Nzamwita

Desde seus tenros 16 anos, Nzamwita escolheu confinar-se em um único espaço em sua residência, onde realiza todas as suas atividades diárias, seja dormindo, preparando suas refeições ou mesmo atendendo às necessidades básicas. Para garantir que seu espaço estivesse livre da presença feminina, ele instalou um muro de quase cinco metros ao redor de sua propriedade, conforme exibido em um vídeo da Afrimax TV no YouTube.

Uma pessoa da comunidade, cujo nome não foi revelado, mencionou seus esforços para auxiliá-lo. No entanto, Nzamwita preferiu manter o distanciamento. “Nós simplesmente jogamos suprimentos por cima do muro para ele”, compartilha o vizinho.

Contentamento na Solidão

Ao contrário do que muitos podem imaginar, Callixte Nzamwita não vê sua vida de isolamento como um fardo. Ele afirma: “Este modo de vida me preenche. Nunca desejei compartilhar minha vida com uma mulher e estou tranquilo com essa decisão. A simples presença delas me causa grande desconforto”.