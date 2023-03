Idosa brasileira com 118 anos pode bater recorde de ‘mais velha do mundo’

Redação AM POST

É de uma brasileira, o recorde de Mulher Mais Velha do Mundo! Com muito vigor e saúde, a idosa Deolira Glicéria acaba de completar 118 anos no último dia 10 de março e ultrapassa o recorde da espanhola Maria Branyas Moreira, de 116 anos, que tem o título do Guiness Book.

Nascida em Porciúncula (RJ) a idosa hoje vive em Itaperuna, Noroeste fluminense. Ela teve sete filhos – três ainda vivos -, tem 40 bisnetos e aproximadamente 15 tataranetos. Já o número de netos, a família diz que não dá pra contar.

Mesmo com saúde e muito lúcida, dona Deolira mantém um acompanhamento médico, para garantir viver ainda mais! A família ainda não se pronunciou sobre o pedido do recorde para o Guiness Book, mas vamos torcer para que isso aconteça logo!

Vida boa

Nascida em 1905, vive com parentes a 40 km da terra natal há seis meses.

Dona Deolinda é uma verdadeira matriarca!

Segredos diários

Chegar aos 118 anos é complexo, mas com a saúde de dona Deolinda é fácil. A idosa é acompanhada de perto pelo médico Juair de Abreu Pereira, geriatra e psiquiatra.

De acordo com o médico, a idosa tem uma rotina que a possibilitou viver por tanto tempo e bem, tornando-a o maior exemplo de longevidade do Brasil.

“Ela soube lidar com o estresse do dia a dia, ter diariamente, ao longo da vida, uma alimentação saudável e preservar o cognitivo e a memória mediante uma boa qualidade de sono”, afirmou.

Mulher de fé

Dona Deolinda também acredita que a fé é um quesito importante para viver plenamente. Segundo o seu médico, a idosa de 118 anos, que agora é recordista, não deixou em nenhum momento de ter suas crenças espirituais.

“Acima de tudo, é uma mulher de fé em Deus”, disse Juair.

Tendo um rotina de rezas regradas, ela nunca deixa de ter um momento para orações como Pai-Nosso e Ave-Maria.

Além disso, dona Deolira é apreciadora de uma boa música! Sendo fã das famosas marchinhas de Carnaval, a mulher adora as festividades dessa época.