Invocação do Mal: conheça os quatro casos reais que inspiraram a franquia

Curiosidades – Nesta quinta-feira (5), chegou aos cinemas brasileiros Invocação do Mal 4: O Último Ritual, encerrando a saga de terror baseada nos casos investigados pelo casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren. Ao longo de mais de uma década, os filmes retrataram episódios sobrenaturais que marcaram a carreira da dupla, incluindo relatos de possessões, poltergeists e fenômenos inexplicáveis.

Invocação do Mal (2013) e a família Perron

O primeiro filme da franquia se passa nos anos 1970, em Rhode Island, e acompanha a vida da família Perron — Carolyn, Roger e suas cinco filhas. Ao se mudarem para a fazenda, passaram a notar acontecimentos estranhos, como objetos que se moviam sozinhos, pilhas de poeira que se agrupavam no centro da cozinha e camas que levitavam.

As crianças relataram a presença de espíritos, alguns inofensivos, outros agressivos. Segundo Andrea Perron, uma das filhas, seu pai sentia uma presença fria e fedorenta no porão. Entre os espíritos mais temidos estava Bathsheba Sherman, suposta bruxa do século 19. Carolyn chegou a ser possuída durante o período de assombrações, que culminou com a família abandonando a residência em meados de 1980.

Invocação do Mal 2 (2016) e o caso Enfield

Em agosto de 1977, no bairro londrino de Enfield, Peggy Hodgson denunciou estranhos ruídos em sua casa, envolvendo suas filhas Margaret, de 13 anos, e Janet, de 11. Nos meses seguintes, mais de 30 testemunhas relataram móveis sendo arrastados sozinhos, objetos arremessados e levitação.

Ed e Lorraine Warren se envolveram no caso, considerado um dos mais documentados da época. Apesar de alegações de fraude, os Warren afirmaram a veracidade dos fenômenos, que se tornaram referência em estudos de poltergeist.

Invocação do Mal 3 (2021) e Arne Johnson

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio se baseia no caso de Arne Cheyenne Johnson, o primeiro suspeito de assassinato a alegar possessão demoníaca como defesa legal nos Estados Unidos. Em 1981, Johnson matou o proprietário de sua casa durante um exorcismo enquanto tentava proteger um garoto. Apesar da alegação, foi condenado por homicídio culposo, e o caso entrou para a história da jurisprudência paranormal.

Invocação do Mal 4 (2025) e a família Smurl

De acordo com o Portal Aventuras na História, o último filme da franquia retrata os relatos da família Smurl, que se mudou para um duplex na Pensilvânia em meados da década de 1970. Entre 1974 e 1989, a família enfrentou ocorrências sobrenaturais, incluindo odores estranhos, vozes e agressões físicas e sexuais atribuídas a um demônio.

Ed e Lorraine Warren se envolveram com o caso em 1986, destacando a força do espírito que assombrava a residência. Entre os relatos, o demônio chegou a jogar o cachorro da família contra a parede e empurrar uma das filhas escada abaixo. Apesar das investigações, que incluíram gravações de áudio e batidas captadas nos ambientes, o fenômeno não foi completamente solucionado.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On