Ischia: a ilha italiana onde moradores cozinham na areia vulcânica

Entre vulcões e praias fumegantes, tradição de Ischia transforma o calor subterrâneo em cozinha natural

Por michael

15/09/2025 às 13:58 - Atualizado em 15/09/2025 às 13:59

vulcão em Ischia

Ischia: a ilha italiana onde moradores cozinham na areia vulcânica – Foto: wikimedia

Curiosidades – Na ilha de Ischia, no sul da Itália, a natureza não apenas molda o cenário, mas também dita tradições singulares que unem gastronomia, cultura e geologia. Graças à intensa atividade vulcânica da região, algumas praias guardam um fenômeno curioso: a areia atinge temperaturas altíssimas, funcionando como um forno natural.

A tradição de cozinhar alimentos na areia vulcânica de Ischia

O exemplo mais emblemático está em Sant’Angelo, na praia de Le Fumarole. Ali, as fumarolas — pequenas aberturas por onde escapam vapores e gases quentes — elevam a temperatura do solo a quase 100 °C. Moradores aproveitam esse calor subterrâneo há séculos, enterrando alimentos na areia fervente para cozinhar de forma natural.

Como funciona o processo de cozinhar na areia quente

O preparo é simples, mas exige cuidado. Batatas, ovos, legumes e até pedaços de frango são embrulhados em papel alumínio e enterrados sob a superfície quente, permanecendo ali até o ponto ideal de cozimento. O solo, porém, pode ser incandescente, e apenas os habitantes locais sabem exatamente onde e como manipular esse “fogão natural” sem riscos.

Gastronomia, turismo e identidade cultural em Ischia

Mais do que uma curiosidade, a prática tornou-se parte da identidade cultural da ilha. Para os turistas, cozinhar na areia é uma experiência única, que vai além da refeição: é presenciar como a comunidade integra a força da natureza ao cotidiano. O contraste entre o mar azul-turquesa, a areia fumegante e os alimentos dourados retirados do solo cria uma cena quase surreal, que mistura simplicidade e encanto.

Um gesto ancestral que celebra a força da Terra

Segundo o Portal Aventuras na História, enquanto a alta gastronomia busca técnicas inovadoras, Ischia preserva um gesto ancestral: transformar a energia bruta da Terra em fonte de alimento. Cozinhar na areia vulcânica é, para seus moradores, mais do que tradição, é celebrar a vida em harmonia com o calor invisível que pulsa sob os pés.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

