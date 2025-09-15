Ischia: a ilha italiana onde moradores cozinham na areia vulcânica

Curiosidades – Na ilha de Ischia, no sul da Itália, a natureza não apenas molda o cenário, mas também dita tradições singulares que unem gastronomia, cultura e geologia. Graças à intensa atividade vulcânica da região, algumas praias guardam um fenômeno curioso: a areia atinge temperaturas altíssimas, funcionando como um forno natural.
A tradição de cozinhar alimentos na areia vulcânica de Ischia
O exemplo mais emblemático está em Sant’Angelo, na praia de Le Fumarole. Ali, as fumarolas — pequenas aberturas por onde escapam vapores e gases quentes — elevam a temperatura do solo a quase 100 °C. Moradores aproveitam esse calor subterrâneo há séculos, enterrando alimentos na areia fervente para cozinhar de forma natural.
Como funciona o processo de cozinhar na areia quente
O preparo é simples, mas exige cuidado. Batatas, ovos, legumes e até pedaços de frango são embrulhados em papel alumínio e enterrados sob a superfície quente, permanecendo ali até o ponto ideal de cozimento. O solo, porém, pode ser incandescente, e apenas os habitantes locais sabem exatamente onde e como manipular esse “fogão natural” sem riscos.
Gastronomia, turismo e identidade cultural em Ischia
Mais do que uma curiosidade, a prática tornou-se parte da identidade cultural da ilha. Para os turistas, cozinhar na areia é uma experiência única, que vai além da refeição: é presenciar como a comunidade integra a força da natureza ao cotidiano. O contraste entre o mar azul-turquesa, a areia fumegante e os alimentos dourados retirados do solo cria uma cena quase surreal, que mistura simplicidade e encanto.
Um gesto ancestral que celebra a força da Terra
Segundo o Portal Aventuras na História, enquanto a alta gastronomia busca técnicas inovadoras, Ischia preserva um gesto ancestral: transformar a energia bruta da Terra em fonte de alimento. Cozinhar na areia vulcânica é, para seus moradores, mais do que tradição, é celebrar a vida em harmonia com o calor invisível que pulsa sob os pés.
Por: Mayara Leite – Redatora Seo On