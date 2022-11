Jovem é detida em aeroporto após ser flagrada usando plug anal com as cinzas do namorado dentro

Redação AM POST

Uma australiana identificada como Sarah Button, de 23 anos, viralizou na internet após relatar no TikTok que foi impedida de viajar com um plug anal introduzido no próprio corpo. O caso aconteceu no Aeroporto Internacional de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Apesar da situação inusitada, o que surpreendeu os internautas foi a revelação de que as cinzas do namorado da jovem, que morreu há alguns meses, estavam dentro do brinquedo sexual. Ela explica que o objeto foi um dos últimos presentes que recebeu do seu amado.

“A intenção foi inicialmente uma piada. Vou passar a vida inteira rindo disso, o que realmente é melhor do que chorar. Gosto de poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos ir”, disse Sarah.

Segundo a jovem, assim que a equipe do aeroporto a impediu de entrar no avião, ela ligou para o pai e buscou ajuda na embaixada australiana.

De acordo com o New York Post, a jovem finaliza a história dizendo que, após um tempo de discussão, um funcionário do aeroporto a fez assinar um documento se comprometendo a não deixar o local, sob pena de ser presa. Não ficou claro, entretanto, se ela conseguiu embarcar com o objeto contendo as cinzas do namorado.

“Ele disse que se saíssemos das portas do aeroporto, iríamos para a cadeia”, afirmou.