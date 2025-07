Lua e Marte brilham lado a lado no céu nesta segunda

Curiosidades – Na noite desta segunda-feira, 28 de julho, o céu do Brasil será palco de um espetáculo celeste. A Lua crescente aparecerá próxima de Marte, visível a olho nu logo após o pôr do sol. O fenômeno é chamado de conjunção, quando dois corpos celestes aparentam estar muito próximos no céu terrestre, criando uma visão encantadora no horizonte oeste.

Como e quando observar o fenômeno

O melhor momento para observar a conjunção entre Lua e Marte será entre 20h e 21h. Em áreas urbanas, o ideal é olhar para o céu até por volta de 20h30. Já em locais com céu mais limpo e sem poluição luminosa, o fenômeno pode ser visível até às 21h.

A observação deve ser feita na direção oeste, logo após o entardecer. A Lua estará em sua fase crescente e posicionada levemente à esquerda de Marte. O planeta vermelho poderá ser identificado como um ponto brilhante e alaranjado, bem visível a olho nu.

Por que esse encontro é especial?

A Lua estará com cerca de 19% de sua superfície iluminada, o que possibilita um efeito conhecido como luz cinérea — uma iluminação suave do lado escuro da Lua, causada pela luz solar refletida pela Terra. Esse brilho tênue confere ainda mais beleza ao evento.

Segundo o Portal CNN, embora Marte não esteja em seu ponto de maior luminosidade, sua coloração avermelhada característica torna o planeta um dos destaques do céu nesta segunda-feira. O contraste entre o brilho da Lua crescente e o tom alaranjado de Marte garante uma visão única.

Precisa de equipamentos para observar?

A observação pode ser feita a olho nu, sem necessidade de equipamentos. No entanto, o uso de binóculos ou telescópio pode enriquecer a experiência, permitindo ver ambos os corpos celestes no mesmo campo de visão com mais nitidez.

Dicas para uma boa observação

Para aproveitar melhor o fenômeno, procure um local com o horizonte oeste desobstruído, longe de prédios, árvores ou luzes artificiais. Céu limpo é essencial para uma boa visualização.

Caso o tempo esteja nublado nesta segunda, ainda será possível observar a conjunção na noite seguinte. Na terça-feira (29), Lua e Marte ainda estarão próximos no céu, mas com a Lua mais iluminada e em posição oposta: Marte à direita e a Lua à esquerda.

Uma ilusão cósmica

As conjunções são apenas aparentes: na realidade, Lua e Marte estão separados por milhões de quilômetros no espaço. A proximidade no céu é resultado do ângulo de observação da Terra. Mesmo assim, a visão desses dois astros tão distintos lado a lado é um lembrete do dinamismo e da beleza do cosmos.

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo.