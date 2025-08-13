A notícia que atravessa o Brasil!

Lugares proibidos para visitação: mistérios e restrições ao redor do mundo

Locais cercados de segredos e inacessíveis para o público

Por michael

13/08/2025 às 14:56 - Atualizado em 13/08/2025 às 14:57

lugares proibidos para visitação

Lugares proibidos para visitação: mistérios e restrições ao redor do mundo – Foto: freepik

Curiosidades – Ao redor do planeta, existem destinos tão enigmáticos quanto perigosos, que permanecem proibidos para visitação. Seja por risco à vida, preservação ambiental, restrições culturais ou proteção de patrimônio histórico, esses lugares guardam histórias fascinantes e, em muitos casos, inacessíveis para quase todos. Entre eles, está a Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo.

Ilha da Queimada Grande — o território das cobras venenosas

Popularmente conhecida como “Ilha das Cobras”, a Ilha da Queimada Grande abriga a jararaca-ilhoa, uma das cobras mais venenosas do mundo. A entrada é proibida para visitantes comuns, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação das espécies ameaçadas que ali vivem. O acesso só é permitido a pesquisadores autorizados.

Cofre Global de Sementes de Svalbard — o cofre do fim do mundo

Situado na Noruega, o “Cofre do Fim do Mundo” armazena sementes de diversas partes do planeta. Seu objetivo é preservar a biodiversidade em caso de catástrofes globais. Apenas cientistas e pessoal autorizado podem entrar.

Lugares sagrados e patrimônios fechados

O Santuário de Ise, no Japão, é um dos locais mais sagrados do xintoísmo e só pode ser acessado por sacerdotes e membros da família imperial. Já a Caverna de Lascaux, na França, e a Caverna de Altamira, na Espanha, estão fechadas ao público para preservar suas pinturas rupestres pré-históricas.

Isolamento cultural e segredos históricos

Segundo o Portal Aventuras na História, a Ilha Sentinela do Norte, na Índia, é habitada por uma tribo isolada e hostil a visitantes, enquanto a tumba do imperador Qin Shi Huang, na China, permanece lacrada para preservar seu conteúdo. Outro mistério é a Sala 39, na Coreia do Norte, envolta em acusações de operações secretas de financiamento do regime.

Lendas e histórias sombrias

A Ilha Poveglia, na Itália, carrega a fama de ser um dos lugares mais assombrados do mundo, marcada por quarentenas e um hospital psiquiátrico no passado.

Veja também: Veja 20 exemplos de nomes proibidos para bebês ao redor do mundo

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

