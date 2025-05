Manchas Brancas nas Unhas: o que são e quais as causas comuns?

As manchas brancas nas unhas, conhecidas como leuconíquia, frequentemente despertam curiosidade ou preocupação. São inofensivas na maioria dos casos, mas podem sinalizar algo mais? Neste artigo, esclarecemos as causas dessas marcas, desmistificamos crenças populares e compartilhamos orientações de médicos brasileiros renomados. Com informações confiáveis e práticas, você entenderá o que essas manchas significam e como cuidar melhor das suas unhas.

O Que São as Manchas Brancas nas Unhas?

As manchas brancas, ou leuconíquia, são alterações na unha que aparecem como pontos, linhas ou áreas esbranquiçadas. Elas ocorrem na matriz ungueal – a “fábrica” da unha – e se deslocam à medida que a unha cresce. Geralmente, são temporárias e não causam sintomas. A Dra. Tatiana Gabbi, dermatologista da Universidade de São Paulo, explica: “A leuconíquia é um achado comum e, na maioria das vezes, não tem relevância clínica.”

PUBLICIDADE

Existem dois tipos principais:

Leuconíquia verdadeira : A mancha está na própria unha, often causada por traumas.

Leuconíquia aparente: Relacionada a alterações no leito ungueal, como edema ou anemia. PUBLICIDADE

Por que essas manchas aparecem? Vamos às causas mais comuns, com insights de especialistas brasileiros.

Principais Causas das Manchas Brancas

1. Traumas Leves na Unha

A causa mais comum é o trauma na matriz ungueal, que pode ocorrer em atividades rotineiras. “Bater a unha, digitar com força ou até uma manicure agressiva podem causar essas marcas,” afirma a Dra. Gabrielle Mendonça, da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Exemplos incluem:

PUBLICIDADE

Pancadas leves, como chutar um móvel.

Pressão excessiva ao segurar objetos. PUBLICIDADE

Lesões durante a manicure, como cutucar a cutícula.

A Dra. Ana Pedrosa, do Centro Hospitalar Universitário de São João, reforça que essas manchas, chamadas leuconíquia punctata, são benignas e comuns.

2. Cuidados Inadequados com as Unhas

Hábitos de cuidado podem danificar a unha. A Dra. Silvia Quaggio, dermatologista, destaca: “O uso prolongado de esmaltes ou removedores agressivos pode causar manchas, especialmente se as unhas não têm pausas para ‘respirar’.” Outros fatores incluem:

Retirada excessiva de cutículas.

Uso de ferramentas não esterilizadas.

Roer unhas, que provoca microtraumas.

3. Deficiências Nutricionais

Embora menos frequentes, deficiências de zinco, ferro ou vitamina B12 podem contribuir. “A falta de nutrientes pode alterar a formação da unha, mas isso é raro e geralmente vem com outros sintomas,” explica a Dra. Marcella Pincelli, do Delboni Medicina Diagnóstica. Um estudo de 2015 no Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology associa a falta de zinco a alterações ungueais.

4. Outras Causas Menos Comuns

Em casos raros, manchas brancas podem indicar:

Infecções fúngicas (onicomicose) : “Micoses podem começar com manchas brancas,” alerta a Dra. Natalia Cymrot.

Condições sistêmicas : Doenças renais, hepáticas ou anemia, mas sempre com outros sintomas.

Medicamentos: Quimioterapia ou sulfonamidas podem causar leuconíquia.

A Dra. Barbara Benevides, de São Paulo, recomenda: “Se a unha estiver metade branca e metade rosada, procure um médico, pois pode indicar insuficiência renal.”

Mitos e Verdades Sobre Manchas Brancas

Muitas pessoas acreditam que manchas brancas são sinal de falta de cálcio. “Esse é um mito,” esclarece a Dra. Evódie Fernandes, dermatologista. “A causa mais comum são traumas, não deficiências nutricionais.” Outro equívoco é associá-las a doenças graves. A Dra. Tatiana Gabbi reforça: “A leuconíquia isolada raramente é preocupante.”

Por que esses mitos persistem? As unhas são visíveis, e mudanças nelas chamam atenção, levando a explicações simplistas.

Quando Devo me Preocupar?

As manchas brancas geralmente somem sozinhas, mas a Dra. Juliana Toma, do Portal Drauzio Varella, aconselha: “Qualquer alteração persistente na cor, textura ou forma da unha deve ser avaliada por um dermatologista.” Fique atento a:

Manchas que não desaparecem após meses.

Dor, inchaço ou vermelhidão ao redor da unha.

Alterações acompanhadas de sintomas como cansaço ou palidez.

Como Prevenir Manchas Brancas nas Unhas

A Dra. Silvia Quaggio sugere práticas simples para manter unhas saudáveis:

Proteja as unhas : Use luvas ao lavar louça ou manusear produtos químicos.

Hidrate : Aplique cremes para cutículas e unhas.

Dê pausas no esmalte : Deixe as unhas sem esmalte por alguns dias.

Alimente-se bem : Consuma alimentos ricos em zinco (castanhas), ferro (carnes) e biotina (ovos).

Cuidado na manicure: Prefira profissionais que usem ferramentas esterilizadas.

A Dra. Clarisse Bezerra, médica de saúde familiar, recomenda: “Uma mistura de óleos (jojoba, amêndoa e vitamina E) aplicada duas vezes ao dia fortalece as unhas.”

Considerações Finais

As manchas brancas nas unhas são, na maioria dos casos, inofensivas, resultado de traumas leves ou cuidados inadequados. Como destaca a Dra. Gabrielle Mendonça, “elas geralmente desaparecem com o crescimento da unha.” No entanto, servem como um lembrete para cuidar melhor das mãos, adotando hábitos simples que fortalecem as unhas e previnem problemas.

Se notar algo incomum ou persistente, siga o conselho da Dra. Ana Pedrosa: “Consulte um dermatologista para uma avaliação detalhada.” Suas unhas podem refletir sua saúde, e prestar atenção a esses sinais é sempre uma boa ideia.

Aviso: Este conteúdo é informativo e não substitui a orientação médica. Consulte um profissional para dúvidas ou sintomas persistentes.

Redação Site On