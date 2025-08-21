A notícia que atravessa o Brasil!

Curiosidades

Megan Leavey: 5 curiosidades sobre a verdadeira história por trás do filme

Antes de assistir, confira cinco curiosidades sobre a verdadeira história da dupla

Por michael

21/08/2025 às 15:43

Megan Leavey história real

Megan Leavey: 5 curiosidades sobre a verdadeira história por trás do filme – Foto: reprodução do youtube

Curiosidades – O drama de guerra “Megan Leavey”, lançado em 2017 e exibido nesta quarta-feira (20) na Sessão da Tarde, é inspirado na emocionante história real da fuzileira naval norte-americana Megan Leavey e seu companheiro de batalha, o cão pastor alemão Rex. O longa é estrelado por Kate Mara e dirigido por Gabriela Cowperthwaite.

1. O motivo do alistamento

No filme, Leavey se alista após enfrentar problemas pessoais e a perda de uma amiga. Na vida real, porém, sua motivação foi diferente: ela decidiu entrar para os Fuzileiros Navais após os atentados de 11 de setembro de 2001, determinada a contribuir diretamente para a defesa do país.

2. Como conheceu Rex

O longa mostra Megan conhecendo Rex por acaso ao ser punida e enviada para limpar canis. Na realidade, ela já fazia parte da Polícia Militar e se candidatou à unidade K-9, sendo designada imediatamente como parceira do pastor alemão.

3. Missões no Iraque

Juntos, Leavey e Rex participaram de mais de 100 operações na Guerra do Iraque, em Fallujah (2005) e Ramadi (2006). Foi em Ramadi que ambos ficaram gravemente feridos após a explosão de uma bomba improvisada, o que resultou no afastamento dos dois do serviço ativo.

4. A batalha pela adoção

Após deixar o serviço militar, Megan tentou adotar Rex, mas seu pedido foi negado — o cão ainda era considerado apto para missões e visto como agressivo. Anos depois, quando Rex foi aposentado e corria risco de eutanásia, a ex-fuzileira iniciou uma campanha nacional para conseguir levá-lo para casa.

5. O reencontro emocionante

Em 2012, Leavey finalmente conseguiu adotar Rex em uma cerimônia oficial no Acampamento Pendleton. Eles viveram juntos apenas oito meses, já que o cão morreu aos 11 anos, mas esse tempo foi descrito por Megan como fundamental para sua recuperação emocional.

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

