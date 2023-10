Mulher cria vestido feito de pelos pubianos; Veja mais detalhes

Curiosidades- Sarah Louise Bryan, uma estilista e esteticista britânica, destacou-se na internet com suas criações de moda únicas e inovadoras. Seu vestido de Skittles e, mais recentemente, seu vestido de pelos pubianos a tornaram amplamente reconhecida.

A Criação do vestido de pelos pubianos

Sarah queria superar o vestido de carne de Lady Gaga em termos de repugnância. Para criar o vestido, ela solicitou doações de cabelo nas redes sociais e as recebeu pelo correio. “Quero derrubar o estilista de Lady Gaga do trono e ser a rainha suprema da arte vestível”, declarou ela.

Ela concluiu o vestido em seis meses. Durante sua criação, usou luvas e uma máscara para minimizar o contato direto com os pelos. “Trabalhei com uma máscara para os olhos, uma máscara respiratória e as luvas mais resistentes que encontrei, pois quem gostaria de entrar em contato com pelos pubianos?”, comentou.

O Futuro da moda inovadora

As críticas não intimidam Sarah. De fato, ela se orgulha de ser pioneira em criar algo tão único. “Muitos me criticaram no Twitter por este projeto, mas isso só me motiva ainda mais”, afirmou.

Ela já planeja sua próxima inovação, que promete superar em termos de repugnância. Aguardamos (com certa apreensão) o próximo passo de Sarah Louise Bryan no universo da moda inovadora.

Sarah Louise Bryan tem marcado o mundo da moda com sua abordagem única e inovadora. Ela desafia normas convencionais e redefine o que consideramos aceitável ou atraente. Seu vestido de pelos pubianos pode não agradar a todos, mas com certeza gerou discussões – e talvez esse seja o objetivo.

